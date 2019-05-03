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Итоги выборов президента Украины опубликовали в официальной газете правительства

3 мая, 00:49

Центральная избирательная комиссия установила результаты повторного голосования еще 21 апреля 2019 года

Фото: AFP

Результаты выборов президента Украины опубликованы после полуночи 3 мая 2019 года в официальной газете "Правительственный курьер".

"По итогам повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Зеленский", — говорится в сообщении на сайте издания.

Напомним, президентские выборы в Украине, за которыми пристально следили "Сегодня", публикуя онлайн новости, фото, видео и заявления, официально завершились оглашением окончательных данных на заседании Центризбиркома во вторник, 30 апреля.

В ЦИК официально назвали победителя гонки за президентское кресло. Во втором туре победу одержал Зеленский, получивший 73,22% голосов, действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45%.

В команде Зеленского отреагировали на оглашения результатов ЦИК и отметили, что ждут инаугурацию.


Крайний срок, когда может быть проведена инаугурация Владимира Зеленского, – 3 июня. Впрочем, она может состояться и раньше.

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Тег выборы, Порошенко, ЦИК, Зеленский, Украина, выборы президента, Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

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