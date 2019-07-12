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Избирательная кампания в Украине: наблюдатели назвали области-лидеры по подкупу избирателей

12 июля, 22:05

Лидерами по количеству нарушений оказались Киевская, Запорожская и Харьковская области


В ходе избирательной кампании перед досрочными выборами в Верховную Раду наблюдатели назвали тройку регионов-лидеров по количеству нарушений. Ими оказались Киевская, Запорожская и Харьковская области.

Такие итоги подвели в Министерстве внутренних дел. Только за прошлые сутки было зафиксировано свыше 300 сообщений от граждан о незаконной агитации и подкупе избирателей – именно такие действия чаще всего предпринимают недобросовестные кандидаты.

До выборов осталось 10 дней, и стражи порядка переходят на режим строгого контроля кампании. С ее начала уже было открыто 167 уголовных производств, а вот большой активности избирателей – не ожидают.

"К сожалению, летний период негативно влияет на этот аспект любых политических событий. На сегодняшний день 163 тысячи граждан сменили свое место голосования без изменения избирательного адреса, и до закрытия возможностей сменить место голосования остается время фактически до 15 июля. Вряд ли их количество будет приближаться к уровню президентских выборов", – считает Ольга Айвазовская, координатор общественной сети ОПОРА.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце июня ЦИК утвердил форму, цвет и текст избирательных бюллетеней. Центризбирком установил, что размер избирательных бюллетеней для голосования в одномандатных избирательных округах зависит от количества кандидатов в народные депутаты, зарегистрированных в этих округах.

Напомним, перед стартом президентских выборов сообщали, как изготавливались бюллетени и сколько они стоят. Отмечалось, что из-за большого количества кандидатов (в первом туре их было 39) бюллетень был в длину аж 80 сантиметров.


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Тег выборы, нарушения, харьковская область, киевская область, избирательная кампания, запорожская область, подкуп избирателей

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Сегодня

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