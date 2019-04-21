Как голосует Украина: ТОП-5 лидеров и аутсайдеров среди регионов

Данные опубликованы по итогам обработки данных со 194 избирательных округов

Фото: REUTERS / Vasily Fedosenko.

Самая высокая явка во втором туре выборов президента Украины по состоянию на 11:00 зарегистрирована в Запорожской области, а самая низкая – в Закарпатской. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

ТОП-5 регионов-лидеров по явке избирателей:

Запорожская область – 24,62%;

Николаевская область – 22,95%;

Днепропетровская область – 22,86%;

Луганская область – 22,71%;

Полтавская область – 22,53%.

ТОП-5 регионов-аутсайдеров по явке избирателей:

Закарпатская область – 8,64%;

Ивано-Франковская область – 10,81%;

Черновицкая область – 10,9%;

Тернопольская область – 11,6%;

Львовская область – 12,14%.

По состоянию на 12:45 количество территориальных избирательных округов, с которых поступили данные о явке избирателей на 11:00, достигло 194 из 199. Явка в целом по Украине составила 18,04%.

Напомним, в первом туре выборов президента Украины явка избирателей составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

По результатам первого голосования в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).

Второй тур голосования сегодня начался практически везде: не открылся лишь один участок – в Лебединском Донецкой области.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00 . Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в США, Бельгии, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня" .

Избиратели рассказали, что глава государства должен сделать за пять лет. Подробнее смотрите в сюжете:

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