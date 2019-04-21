Как голосует Украина: ТОП-5 лидеров и аутсайдеров среди регионов
Данные опубликованы по итогам обработки данных со 194 избирательных округов
Самая высокая явка во втором туре выборов президента Украины по состоянию на 11:00 зарегистрирована в Запорожской области, а самая низкая – в Закарпатской. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
ТОП-5 регионов-лидеров по явке избирателей:
- Запорожская область – 24,62%;
- Николаевская область – 22,95%;
- Днепропетровская область – 22,86%;
- Луганская область – 22,71%;
- Полтавская область – 22,53%.
ТОП-5 регионов-аутсайдеров по явке избирателей:
- Закарпатская область – 8,64%;
- Ивано-Франковская область – 10,81%;
- Черновицкая область – 10,9%;
- Тернопольская область – 11,6%;
- Львовская область – 12,14%.
По состоянию на 12:45 количество территориальных избирательных округов, с которых поступили данные о явке избирателей на 11:00, достигло 194 из 199. Явка в целом по Украине составила 18,04%.
Напомним, в первом туре выборов президента Украины явка избирателей составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).
По результатам первого голосования в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).
Второй тур голосования сегодня начался практически везде: не открылся лишь один участок – в Лебединском Донецкой области.
Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00 . Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.
Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в США, Бельгии, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.
Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня" .
Избиратели рассказали, что глава государства должен сделать за пять лет. Подробнее смотрите в сюжете:
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