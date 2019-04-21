Лучшие курьезы на выборах президента Украины: видео и фото

"Сегодня" собрали интересные моменты с участков в разных регионах

Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko.

Голосование во втором туре выборов президента Украины продолжается. Оно сопровождается не только нарушениями, но и курьезными моментами. "Сегодня" собрали лучшие из них:

В Виннице председатель участковой избирательной комиссии Александр Яремчук не явился к открытию участка. Сейфы с бюллетенями открывали сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям с помощью лома. Далее члены комиссии избрали нового главу, из-за чего открыли участок в школе № 22 на 50 минут позже.

Видео: NaПарижіВінниця / YouTube

В Кривом Роге Днепропетровской области на выборы пригласили восьмилетнего мальчика. Поскольку паспорта у Матвея нет, он взял с собой на избирательный участок свидетельство о рождении. В результате выяснилось, что в списках избирателей указан 2001 год рождения мальчика, тогда как на самом деле он родился в 2011-м.

Восьмилетний Матвей из Кривого Рога, который оказался в списке избирателей Фото: 0564.ua

Сотрудники Национальной полиции составили на кандидата в президенты Владимира Зеленского протокол о правонарушении на выборах во время голосования – он публично "засветил" свой бюллетень на избирательном участке в Киеве.

Фото: AFP

В Ивано-Франковске представители движения "Чесно" зафиксировали бюллетень с надписью SOS.

Фото: chesno.org

По данным этого движения, в Ивано-Франковске неизвестные похитили биографию Владимира Зеленского. Члены комиссии решили снять биографическую справку и Петра Порошенко.

А вот такая ситуация на одном из участков в Харькове.

Фото: chesno.org

В Гостомеле Киевской области избирателям, которые пришли голосовать впервые, раздают тюльпаны.

В Кривом Роге женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, съела бюллетень. "Кусочек успели выхватить", – пишет Инна Иванченко в Facebook.

Фото: Инна Иванченко / Facebook

Еще одна женщина пыталась проголосовать в состоянии алкогольного опьянения, а потом решила поспать прямо у избирательного участка. Случай произошел в Днепре.

Видео: Национальный корпус / YouTube

В Кагарлыке Киевской области открыли дело на мужчину, сбежавшего с избирательного участка с бюллетенем на велосипеде.

Фото: Полиция Киевской области / Facebook

В Полтаве избиратели приходят на участки с четвероногими друзьями.

Фото: chesno.org

Голосуют с собаками и в Киеве.

Фото: REUTERS / Vasily Fedosenko

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпуске "Сегодня" в 19:00 . Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в США, Бельгии, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня" .

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