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Как готовятся к дебатам на "Олимпийском" и "Общественном": опубликовано видео

Сегодня, 14:28

На стадионе у кандидатов в президенты будут отдельные сцены, а в НОТУ готовы, если в студию никто не придет


Пока "Олимпийский" готовится к дебатам кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко, ведет подготовку и "Общественное телевидение", где, согласно закону, должны проходить президентская дискуссия. Действующий глава государства уже заявлял, что готов после стадиона явиться в студию. На обеих площадках побывали корреспонденты "Сегодня".

Сотрудники стадиона стригут газон, на котором будут слушать дебаты те, кто сюда попадет (фанзона). А вот у каждого кандидата будет отдельная сцена. Сцены монтируют подрядчики, нанятые штабами. Конструкция для Зеленского почти готова, конструкцию для Порошенко – еще собирают.

На "Олимпийском" признают – эти дебаты серьезное для них испытание, потому что ничего похожего здесь до сих пор не проводилось. Говорят, три дня на подготовку – это мало. Обычно тратят месяцы. Стадион вмещает более 70 тысяч человек, но сколько их будет вечером в пятницу – руководство НСК не знает.

"Даная информация не согласовывалась с представителями стадиона и штабы кандидатов имеют право самостоятельно определиться со своими квотами билетов в рамках договоренностей", – пояснил заместитель директора НСК Виктор Анисимов.

Готовятся к дебатам и в "Общественном". Председатель НОТУ Зураб Аласания показал журналисту "Сегодня" студию, где планируются дебаты. Он также указал на места для кандидатов в президенты. Придет ли хотя бы кто-то из кандидатов, на "Общественном" не знают до сих пор, но готовятся их принимать. Разрабатывают сценарии на любой случай.

"С 20:00 до 21:00 точно должны состояться дебаты и это время, даже если никто не пришел, должно быть посвящен именно дебатам. Если не придут – просто будет нейтральное видео с надписью "Здесь должны быть национальные дебаты, но простите, кандидаты не пришли", – рассказал Аласания.

Дебаты на "Общественном" по закону оплачиваются из госбюджета. А сколько будет стоить встреча кандидатов на НСК "Олимпийский" станет известно, когда каждый из штабов после выборов опубликует отчет.

Отметим, накануне вечером штабы кандидатов в президенты и руководство стадиона подписали трехстороннее соглашение об аренде комплекса. В распоряжении штабов поле будет в пятницу с 9 утра до 12 ночи. Однако каким будет сценарий дебатов между кандидатами и кто из зрителей сможет на них попасть, на самом стадионе пока не знают. Встреча кандидатов состоится в 19:00 на стадионе. Председатель НОТУ Зураб Аласания рассказал, о чем договорились штабы.

19 апреля новости "Сегодня" на телеканале "Украина" в прямом эфире будут освещать процесс дебатов между кандидатами на пост президента Украины, делать эксклюзивные включения непосредственно с НСК "Олимпийский" и возле "Общественного".

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Тег Порошенко, Олимпийский, дебаты, Зеленский, общественное телевидение

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Сегодня

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