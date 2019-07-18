Как правильно проголосовать. Памятка избирателю

Все, что нужно знать о дне голосования

Жизнь на паузе. Из-за избирательных циклов в бюджете — недобор, а эксперты обещают рост цен. Фото: Григорий Салай, Сегодня

21 июля в Украине пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду. Сайт "Сегодня" решил напомнить своим читателям, как проголосовать правильно: чтобы не нарушить закон и не потерять свой голос.

Кто имеет право голосовать на выборах-2019?

Право голоса на выборах имеет любой дееспособный гражданин Украины, достигший 18-летнего возраста. Чтобы реализовать это право, он должен быть внесен в Реестр избирателей Украины и приписан к определенному избирательному участку.

Каждый гражданин может проверитьна сайте Государственного реестра избирателей, включен ли он в реестр, корректно ли записаны в реестре его личные данные (при несовпадении паспортных данных и данных реестра вам могут отказать в праве проголосовать), к какому избирательному участку гражданин приписан. Эти же данные можно проверить на соответствующем избирательном участке. В случае выявления неточности в данных либо отсутствия в списке избирателей граждане должны заблаговременно (максимум за пять дней до выборов) подать заявление с копиями документов в службу Госреестра или в участковую комиссию с просьбой внести корректные данные.

Когда и где голосовать на выборах-2019?

Граждане имеют право голосовать на участках, к которым они приписаны. В случае, если человек по уважительным причинам не имеет возможности проголосовать на этом участке, он, также заблаговременно, должен позаботиться о "временной смене места голосования без изменения избирательного адреса". Прием заявлений по данной процедуре закончился 15 июля. Таким образом, граждане, которые не смогут проголосовать по месту своего избирательного адреса и не прошли процедуру временной смены места голосования, принять участие в выборах не смогут.

Отметим, что временная смена места голосования со сменой избирательного округа позволяет голосовать лишь в многомандатном избирательном округе (по партийным спискам). Проголосовать за кандидата в мажоритарном округе такие граждане не смогут. Но вот если вы меняете избирательный участок в пределах одного округа – вы имеете полное право голосовать также и по "мажоритарке".

Еще из нюансов. Гражданам, оказавшимся в эти дни в больницах либо, наоборот, выписанным из них после длительного лечения, настоятельно рекомендуем проверить, к какому именно избирательному участку вы приписаны. Может статься так, что комиссии не успели своевременно среагировать на смену вашего места пребывания. И, придя 21 июля на свой участок по месту проживания либо на спецучасток в медучреждении, вы не найдете себя в списках. Исправить ситуацию можно за три дня до выборов – не позже.

Кроме того, не позже 20:00 пятницы могут подать заявку о голосовании на дому избиратели, которые не в состоянии самостоятельно передвигаться. Речь идет о тех избирателях, которые до этого не фигурировали в соответствующих списках участковых комиссий. Людям, по медпоказаниям голосовавшим на дому и раньше, ничего делать не нужно: избиркомы осведомлены о вас, и в день голосования к вам придут представители комиссии с опечатанными урнами и бюллетенями.

Избирательные участки на выборах-2019 открываются 21 июля в 8:00 утра и закрываются в 20:00.

Как голосовать на выборах-2019

Чтобы получить бюллетень, вы должны явиться на избирательный участок с документами: паспортом, военным билетом (для военнослужащих) либо временным удостоверением гражданина Украины (для тех, кто недавно получил украинское гражданство и соответствующее удостоверение).

Представитель комиссии обязан дать вам два бюллетеня: один для голосования по партийным спискам, второй – на мажоритарном округе. (Это не касается граждан, сменивших адрес голосования со сменой округа – они, как уже отмечалось, получат только "партийный" бюллетень).

Внимательно проверьте целостность бюллетеней и отсутствие на них каких-либо пометок, помарок и прочего, что может дать комиссии основание посчитать бюллетень недействительным. Кстати, гражданин имеет право потребовать заменить ему бюллетень, даже если он сам его случайно испортил – поставил неправильную или лишнюю пометку. Комиссия обязана заменить испорченный бюллетень. Но эта процедура разовая – второй испорченный бюллетень вам "не простят".

Голосовать необходимо лично, исключительно в кабинке для голосования, без присутствия в ней посторонних лиц. Также закон обязывает лично опускать бюллетень в урну. Впрочем, данные нормы часто игнорируют (в разумных пределах) даже сами политики, позволяя присутствовать при заполнении бюллетеня своим детям и поручая им опустить документ в урну. Обычно на это нарушение комиссия и наблюдатели закрывают глаза.

А вот чего категорически нельзя делать на избирательном участке, так это входить в кабинку с группой товарищей, фотографировать собственный заполненный бюллетень либо бюллетени других граждан. Фотографировать на участке без специального разрешения комиссии вообще нельзя. Также категорически нельзя агитировать.

На что обратить внимание на выборах-2019

Участие в каких-либо схемах фальсификации выборов – уголовное преступление. Если вас посулами, угрозами, просьбами пытаются привлечь к незаконным действиям, откажитесь и немедленно сообщите о факте в правоохранительные органы.

"Продажа" вашего голоса – незаконна и уголовно наказуема. Помните: проконтролировать, как именно вы проголосовали, можете только вы: никаких "камер", "чипов", "дистанционного сканирования" и прочих технических элементов на участке нет. Можете убедиться в этом сами, осмотрев кабинки. Мифы о тотальном контроле процесса – всего лишь элемент запугивания со стороны злоумышленников.

Насчет нарушений, замеченных на участке, вы можете обратиться как в правоохранительные органы, так и к наблюдателям, а также членам избирательных комиссий.

На выходе из избирательных участков к вам могут подойти некие люди с расспросами, за кого вы проголосовали. Не спешите их бить. Скорей всего, это представители социологических центров, проводящих экзитполы. Именно благодаря их самоотверженной и порой опасной работе все мы уже в 20:00 в день голосования – сразу после закрытия участков – получаем точную и достоверную информацию о результатах голосования. (Кстати, эта информация будет сразу же после обнародования опубликована на сайте "Сегодня". Внимательно следите за нашими публикациями 21 июля). Впрочем, если люди, представляющиеся работниками соццентров вызывают подозрение (либо вызывают подозрение предъявленные ими документы) – обратитесь к наблюдателям и правоохранителям на избирательном участке.

А главное, не расстраивайтесь, если ваша партия не наберет столько голосов, на сколько вы рассчитывали, или ваш кандидат в мажоритарном округе не станет парламентарием. Любой избранный депутат-мажоритарщик обязан представлять интересы всех жителей округа, в том числе ваши. Каждая партия обязана руководствоваться в своих действиях интересами всего народа и государства Украина. В противном случае они должны нести политическую (и не только) ответственность.

Напомним, в день выборов на телеканале "Украина" выйдут спецвыпуски "Сегодня".

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