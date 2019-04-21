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Как проголосовать на выборах, если потеряли паспорт

Сегодня, 17:26

Некоторые люди, даже не имея проблем с документами, также не смогли проголосовать


Пока в Украине идет второй тур выборов президента Украины, журналисты "Сегодня" объяснили и показали на примере, как проголосовать, если потеряли паспорт? Обратиться в полицию, подать заявление в миграционную службу и ждать новый документ. Съемочная группа вместе с жительницей Херсона Александрой Кабаченко за девять дней до выборов президента начали процедуру восстановления паспорта. Эта информацию будет актуальная и на будущие парламентские выборы, которые состоятся осенью.

Через неделю после того, как команда "Сегодня" взялась помочь пенсионерке восстановить паспорт, Александра Андреевна уже с новыми документами на руках.

Вместе со съемочной группой "Сегодня" Александра Андреевна проверила – в реестре избирателей она есть. Поэтому с новым пластиковым паспортом на участке у нее никаких проблем не должно быть. На всякий случай справку из реестра избирателей мы распечатали и взяли с собой на голосование. Это необязательно, говорят в комитете избирателей, однако из-за пожилого возраста пенсионерки, подстраховались.

А вот сосед нашей героини с паспортом и штампом регистрации места жительства – не проголосовал, хотя мог это сделать: надо было просто проверить себя в реестре заранее.

"Прописка, все есть, а человека нет. Искали и так, и так и ничего не можем сделать. Хотели проголосовать и отдать голос за будущее Украины, а нас вот, видите, лишили такого права", – говорит мужчина и добавил, что он не проверял себя в реестре избирателей.

Александре Андреевне – 83. Она хотела проголосовать, и таки сделали это. Уверена, что каждый голос важен.

"Главное чтоб жить хорошо было нам", – говорит пенсионерка.

А тем временем на выборы президента Украины в Беларуси пришел избиратель-"рекордсмен". Избирательный участок в Минске посетила 94-летняя Зоя Ивановна Литвиненко – она самый старший из зарегистрированных избирателей в белорусской столице.

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Тег выборы, документ, голосование, паспорт

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