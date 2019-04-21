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Календарь выборов: сколько украинцы отдохнут от политической агитации

Сегодня, 17:14

Украинцы выберут не только нового президента, но и новую Раду в этом году


Центральная избирательная комиссия назовет имя новоизбранного президента Украины 1 мая. С таким расчетом – инаугурация состоится 3 июня.

Затем граждане страны могут отдохнуть от политической агитации. Однако ненадолго, так как 29 июля стартует избирательный процесс в Верховную Раду. Народных депутатов будут избирать 27 октября, а первое заседание парламентариев девятого созыва состоится уже в декабре.

Сегодня в Украине проходит второй тур выборов президента Украины. По состоянию на 15:00 явка избирателей составила 45,32%.

По состоянию на 16:00 в полицию поступило более 800 обращений о нарушении избирательного законодательства. Чаще всего проблемой является незаконная агитация.

Напомним, в первом туре выборов президента Украины явка избирателей составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране. По результатам первого голосования в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпуске "Сегодня" в 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в США, Бельгии, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня" .

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Тег выборы, ЦИК, голосование, Выборы президента Украины 2019

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