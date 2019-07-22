Кандидат "Слуги народа" одержал убедительную победу на 32 округе в Днепропетровской области

Лидером голосования стал кандидат от партии "Слуга народа"

Фото: Reuters

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

Так, на одномандатном избирательном округе №32 в Днепропетровской области после подсчета 100% протоколов победителем оказалась кандидат от партии "Слуга народа" Елена Криворучкина, которая набрала 55,36% (46 963) голосов. Второе место занял самовыдвиженец Андрей Гальченко – за него отдали голоса 21,62% избирателей (18 345 голосов).

Напомним, Криворучкина Елена Владимировна родилась 18 октября 1971 в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, доцент кафедры экономики и предпринимательства, ГВУЗ "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана", член политической партии "Слуга народа", проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Кроме того, мы публиковали список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

Также известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".

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