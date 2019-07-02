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Кандидаты в депутаты обсудили с избирателями свои стратегии

2 июля, 22:53

Участники выборов подробно рассказали о своих первых шагах в будущем парламенте


Кандидаты в депутаты общаются с избирателями и представляют собственные стратегии.

Проблемы водоснабжения и коммунального транспорта, качество дорог и отсутствие мест для досуга – все это больше всего беспокоит жителей Константиновки Донецкой области. Об этом они рассказали Борису Колесникову. Кандидат в депутаты уверен: обеспечить водой, отремонтировать дорогу и открыть кинотеатр можно в короткие сроки. Для более устойчивого развития региона следует восстановить промышленность. Это позволит наполнить местные бюджеты, создать новые рабочие места и развивать социальную сферу.

"Стекольное направление, безусловно, для Константиновки очень важно, очень важна пищевая промышленность и сельское хозяйство. А за счет полученных доходов уже создастся настоящая атмосфера для развития спортивного, развития культурного. Действительно, город имеет будущее, и город будет выглядеть достойно нашими общими усилиями", – говорит кандидат в народные депутаты Украины Борис Колесников.

Ускорить вступление Украины в ЕС и НАТО – такую цель ставит перед собой партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Партия презентовала "Евроатлантическую хартию". План действий и обязательства для всех украинских политических сил. Лидер "Европейской солидарности" убежден: мир в Украине и благосостояние граждан можно обеспечить только совместными усилиями политиков. Поэтому призвал всех неравнодушных присоединиться к подписанию хартии.

"Там – четкие обязательства, которые уже никому не позволят вильнуть хвостом в случае изменения политической конъюнктуры. Россия понимает, что вступление Украины в этих два союза – это стопроцентная гарантия мира, безопасности украинцев и независимости страны. И мы это понимаем", – говорит кандидат в народные депутаты Украины Петр Порошенко.

Профессиональная команда и качественное сотрудничество – залог успеха, в том числе и в политике. В этом убежден Игорь Смешко. Сегодня кандидат в народные депутаты посетил допремьерный показ документального фильма "Гидра" – об одной из самых успешных операций в истории СБУ по разоблачению транснационального наркокартеля. В операции приняли участие 11 спецслужб мира. Среди участников с украинской стороны был генерал-лейтенант Владимир Тимошенко. Он – в первой десятке партии "Сила и Честь".

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"Сейчас неоюходимо вернуть критическую массу профессиональных беспартийных политиков назад во власть. Чтобы восстановить управляемость государства. А нам есть чем гордиться. И вы увидите, что есть профессионалы, которые способны обеспечить внутреннюю и внешнюю безопасность нашего государства",- заявляет кандидат в народные депутаты Украины Игорь Смешко.

Не выдумывать колесо, а действовать по четкому существующему плану призывает Александр Вилкул. Он говорит: у "Оппозиционного блока" есть программа и специалисты, которые помогут вывести экономику страны из кризиса. Политик встретился с металлургами Никопольского ферросплавного завода. Подчеркивает: развитие металлургической и горнодобывающей отраслей – среди приоритетов. Ведь это новые рабочие места и достойные заработные платы для работников.

"Наш пакет законов по новой индустриализации практически учитывает все аспекты. Это налоговая реформа, это вывод экономики из тени, ведь у нас половина экономики в тени. Это и снижение налогов для того, чтобы было выгоднее платить налоги, чем находится в тени. Экономика не ради экономики, а чтоб были достойные рабочие места, с высокой зарплатой", – заявляет кандидат в народные депутаты Украины Александр Вилкул.

Напомним, что внеочередные выборы в Раду состоятся 21 июля 2019 года.

Центральная избирательная комиссия путем жеребьевки уже определила порядковые номера партий в избирательном бюллетене.

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Тег Рада, Порошенко, Колесников, вилкул, смешко, голосование, выборы 2019

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