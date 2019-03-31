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Киберугроза на выборах: какие шаги предпринял ЦИК

Сегодня, 14:59

Председатель Центризбиркома рассказала, как защищают систему "Выборы" в этом году

Фото: AFP
Киберугроза на выборах: какие шаги предпринял ЦИК //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0aa/bcb/5ca0aabcb1b14.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0aa/bcb/5ca0aabcb1b14.jpg Новости Председатель Центризбиркома рассказала, как защищают систему "Выборы" в этом году

Украинский Центризбирком произвел все технические приготовления, чтобы помешать вмешательству российских хакеров в систему "Выборы" – главный инструмент избирательного процесса на президентских выборах в 2019 году, сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипарчук.

"Центральная избирательная комиссия осуществила соответствующие шаги по усилению мер кибербезопасности, в том числе и по закупке нового оборудования и других действий. Поэтому морально, технически мы готовы к подобным вызовам и будем соответственно реагировать", – заявила она на пресс-брифинге 31 марта.

Напомним, что в 8:00 в Украине стартовали седьмые по счету президентские выборы. Участки открылись по всей стране, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма и Севастополя.

Мы также сообщали, как проголосовать на выборах правильно и без нарушений:

Кроме того, сайт "Сегодня" тщательно отслеживает все события, связанные с выборами, и ведет онлайн-хронику происходящего в этот исторический для страны день.

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 15:00, 17:00, 19:00 и 23:00 . В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

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Тег выборы президента, выборы 2019, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины, Слипачук

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