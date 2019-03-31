Киберугроза на выборах: какие шаги предпринял ЦИК
Председатель Центризбиркома рассказала, как защищают систему "Выборы" в этом году
Украинский Центризбирком произвел все технические приготовления, чтобы помешать вмешательству российских хакеров в систему "Выборы" – главный инструмент избирательного процесса на президентских выборах в 2019 году, сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипарчук.
"Центральная избирательная комиссия осуществила соответствующие шаги по усилению мер кибербезопасности, в том числе и по закупке нового оборудования и других действий. Поэтому морально, технически мы готовы к подобным вызовам и будем соответственно реагировать", – заявила она на пресс-брифинге 31 марта.
Напомним, что в 8:00 в Украине стартовали седьмые по счету президентские выборы. Участки открылись по всей стране, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма и Севастополя.
Мы также сообщали, как проголосовать на выборах правильно и без нарушений:
Кроме того, сайт "Сегодня" тщательно отслеживает все события, связанные с выборами, и ведет онлайн-хронику происходящего в этот исторический для страны день.
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