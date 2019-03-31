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Князев: Избирательные участки в Днепре "минировали" из России

Сегодня, 21:52

Расследованием сообщений о ложном минировании занимается СБУ

Сергей Князев. Фото: пресс-служба МВД
Сергей Князев. Фото: пресс-служба МВД.
Князев: Избирательные участки в Днепре "минировали" из России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/10a/c16/5ca10ac16e8f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/10a/c16/5ca10ac16e8f8.jpg Новости Расследованием сообщений о ложном минировании занимается СБУ

Большинство анонимных сообщений о минировании избирательных участков в Днепре, которые поступали во время голосования на выборах президента Украины, поступали с территории России. Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев.

"Отчиталась полиция Днепропетровской области. Во всех 11 случаях (анонимных сообщений о "минировании" – Ред.) были отслежены трафики. В большинстве случаев звонки поступали не из нашего государства – с территории Российской Федерации", – рассказал он.

Также Князев добавил, что в трех случаях эту информацию квалифицировали как теракт, открыли уголовные производства и передали для расследования в Службу безопасности Украины.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что полиция проверяла сообщение о минировании избирательных участков в Днепре. Для проверки "заминированных" объектов на место выезжали сотрудники взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативная группа. 

Кроме того, мы писали о том, что на протяжении дня сотрудники полиции получили информацию о 1927 случаях нарушений избирательного законодательства.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, большинство заявлений касалось незаконной агитации и фотографирования бюллетеней.

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Тег выборы, Днепр, минирование, избирательные участки, президентские выборы, выборы президента, выборы-2019

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