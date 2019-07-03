В борьбе за место в Раде кандидаты подкупают избирателей
Перед выборами в Раду кандидаты и агитаторы уже 1700 раз нарушили закон
Почти 1700 нарушений зафиксировала полиция в ходе предвыборной кампании. Основные из них: косвенный подкуп избирателей и незаконная агитация. Об этом рассказали в Национальной полиции Украины.
Первое место среди регионов-нарушителей досталось Запорожской области. За ней следуют Киевская и Харьковская. А вот лучше всего соблюдают закон во Львовской, Хмельницкой и Тернопольской областях.
"Нами зафиксированы 1252 случая незаконной агитации, 138 случаев подкупа. Эти показатели ниже тех, которые были на прошлых выборах. Установлено 50 случаев препятствия избирательному праву граждан. Также в числе нарушений в ходе избирательной кампании установлегл 4 случая хулиганства, 14 – повреждения имущества, и 8 раз фиксировались факты незаконного сбора персональных данных",- сообщил руководитель координационного штаба МВД Иван Стойко.
Напомним, внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года. Всего в избирательном бюллетене будет 22 политические силы.
Как сообщали "Сегодня", ЦИК уже выделил партиям эфирное время на агитацию.
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