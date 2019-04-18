Купить билеты на дебаты Порошенко и Зеленского невозможно

На сайте, который продавал билеты, сообщили, что все они были распроданы

Фото: debaty2019.org.ua.

Попасть на дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые пройдут 19 апреля НСК "Олимпийский", невозможно, поскольку свободных билетов больше не осталось.

Единственным местом, где их можно было приобрести – был сайт debaty2019.org.ua, однако теперь на его главной странице в окне для покупки билетов появилась надпись: "К сожалению, все билеты проданы. Спасибо, что интересуетесь событием!"

Фото: Сегодня

Кроме того, на странице также указана официальная программа дебатов, согласно которой двери стадиона для посетителей откроются 19 апреля в 16:00, а через час начнется некая "программа". Что именно она будет из себя представлять, не уточняется.

Начало дебатов запланировано на 19:00.

Напомним, ранее представители украинских исполнителей Оли Поляковой и Михаил Хома, участник группы DZIDZIO опровергли информацию о том, что артисты выступят перед посетителями на НСК "Олимпийский".

Кроме того, мы писали, по каким правилам будут проходить дебаты между Порошенко и Зеленским на стадионе.

19 апреля новости "Сегодня" на телеканале "Украина" в прямом эфире будут освещать процесс дебатов между кандидатами на пост президента Украины, делать эксклюзивные включения непосредственно с НСК "Олимпийский" и возле "Общественного".

Спецвыпуск "Сегодня.Дебаты" – все самое важное с 19:00 до 21:00 без перерыва на рекламу. Не пропустите – все, что нужно знать о дебатах – в новостях "Сегодня" 19 апрел

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