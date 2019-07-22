Латвия приветствуют свободные и конкурентные выборы в Украине
Латвия снова заверяет в своей решительной поддержке суверенитета Украины и процесса реформ
21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов Верховной Рады. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки.
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс напоминает украинским политикам, что в связи с внеочередными выборами в Верховную Раду украинцы ожидают настоящих изменений.
Об этом глава МИД Латвии сообщил в микроблоге Twitter.
"Поздравления Украине за проведение свободных и конкурентных парламентских выборов в соответствии с оценкой БДИПЧ/ОБСЕ. Существуют высокие ожидания в украинском обществе относительно истинных изменений. Латвия снова заверяет в своей решительной поддержке суверенитета Украины и процесса реформ", – подчеркнул Ринкевичс.
Как сообщалось, по результатам экзит-полов 5% барьер преодолевают пять партий:
- Слуга народа – 43,9%;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 11,5%;
- Европейская солидарность – 8,9%;
- Батькивщина – 7,6%;
- Голос – 6,3%.
Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.
При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".
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