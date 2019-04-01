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Легитимность не нарушена: в ОБСЕ "не заметили" отсутствия наблюдателей РФ на выборах

Сегодня, 16:40

За выборами следило огромное количество международных представителей различных организаций, напомнил Канерва

Фото: БДИПЧ/ОБСЕ
Фото: БДИПЧ/ОБСЕ.
Легитимность не нарушена: в ОБСЕ "не заметили" отсутствия наблюдателей РФ на выборах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/10c/bfb/5c910cbfb0079.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/10c/bfb/5c910cbfb0079.jpg Новости За выборами следило огромное количество международных представителей различных организаций, напомнил Канерва

Отсутствие российских наблюдателей в мониторинговой Миссии от ОБСЕ на выборах в Украине не стало большой потерей и не ставит под сомнение легитимность наблюдения за голосованием. Об этом заявил на пресс-конференции Специальный координатор краткосрочных наблюдателей миссии ОБСЕ Илкка Канерва.

Он напомнил, что исключение представителей одной из стран ОБСЕ из наблюдательной миссии противоречит одному из Копенгагенских обязательств, согласно которому страны-участницы организации приглашают друг друга для наблюдения за национальными выборами.

"Вызывает сожаление тот факт, что конфликт привел к ситуации, когда страна вынуждена приостановить воплощение обязательства ОБСЕ в отношении другой страны. Отсутствие наблюдателей из одной страны не может иметь какого-либо влияния на легитимность нашего наблюдения", – подчеркнул он и отметил, что надо учитывать необычно огромное количество международных наблюдателей, около тысячи, участвовавших в мониторинге за выборами в Украине.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон о недопуске российских наблюдателей на выборы в Украине. Депутаты внесли изменения в избирательное законодательство и теперь запрещено россиянам наблюдать за украинским президентскими выборами.

20 марта, ЦИК отказал ОБСЕ в регистрации 24 россиян наблюдателями на выборах. В Украине объяснили международной организации, что наблюдателем не может быть лицо, являющееся гражданином государства-агрессора. Позже в ОБСЕ прокомментировали отказ ЦИК по российским наблюдателям. Как оказалось, Международная организация не считает россиян большой потерей, так как на выборы и так зарегистрировались более 600 представителей от этой организации.

Как сообщалось, в Парламентской ассамблее ОБСЕ выборы в Украине назвали свободными и конкурентными. Международные наблюдатели также отметили важность надлежащего использования ресурсов во время выборов.


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Тег Россия, выборы, обсе, россияне, наблюдатели

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Источник:

УНИАН

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