Лидером голосования на 35-м округе в Днепропетровской области стал кандидат "Слуги народа"
Лидером голосования стал кандидат от партии Слуга народа
Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.
Так, на одномандатном избирательном округе №35 в Днепропетровской области после подсчета 95,57% протоколов победителем оказался кандидат от партии "Слуга народа" Денис Герман, который набрал 46,97% (33 401) голосов. Второе место занял самовыдвиженец Андрей Шипко – за него отдали голоса 29,61% избирателей (21 057 голосов).
Напомним, Герман Денис Вадимович родился 8 сентября 1981 года в городе Днепропетровск, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Альфа-Косметикс", беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".
Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).
Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.
При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".
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