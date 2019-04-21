Лидеры и аутсайдеры голосования в Украине: какие произошли изменения

Данные о явке в регионах опубликованы по состоянию на 15:00

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Самая высокая явка во втором туре выборов президента Украины по состоянию на 15:00 зарегистрирована в Днепропетровской области, а самая низкая – в Закарпатской. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Комиссия получила данные о явке избирателей со всех 199 территориальных избирательных округов. Показатель в целом по Украине составил 45,26% (на 11:00 – 18,15%).

ТОП-5 регионов-лидеров по явке избирателей:

Днепропетровская область – 50,9% (по состоянию на 11:00 – 23,21%);

Запорожская область – 50,8% (24,62%);

Полтавская область – 50,37% (22,53%);

Черниговская область – 48,55% (20,13%);

Николаевская область – 48,33% (22,95%).

ТОП-5 регионов-аутсайдеров по явке избирателей:

Закарпатская область – 29,64% (по состоянию на 11:00 8,64%);

Черновицкая область – 34,93% (10,9%);

Ивано-Франковская область – 37% (10,81%);

Львовская область – 40,34% (12,14%);

Тернопольская область – 40,79% (11,6%).

По состоянию на 11:00 лидером по явке была Запорожская область, а спустя четыре часа ее сменила Днепропетровская. Самая низкая активность избирателей, как и ранее, зарегистрирована в Закарпатской области.

Пятерка аутсайдеров не изменилась, а в ТОП-5 лидеров вошла Черниговская область. При этом из нее выбыли Луганская и Кировоградская области (ранее последняя область делила место с Полтавской). Подробнее читайте в статье: "Как голосует Украина: ТОП-5 лидеров и аутсайдеров среди регионов".

Напомним, в первом туре выборов президента Украины явка избирателей составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране. По результатам первого голосования в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня" .

Чего ждать после второго тура выборов, смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Лидеры и аутсайдеры голосования в Украине: какие произошли изменения". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"