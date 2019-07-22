Литва поддержит Украину: Линкявичус оценил итоги выборов

Избирательную кампанию в Украине глава МИД Литвы считает конкурентной

Фото: AFP

21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов Верховной Рады. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки.

Сегодня, 22 июля, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус отметил позитивную общую оценку Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ прошедших выборов в Украине и заверил, что его страна продолжит оказывать суверенитету, территориальной целостности и реформам в Украине.

"Выборы в Украине: конкурентная кампания, соблюдение основных прав и свобод, согласно общей оценке БДИПЧ ОБСЕ. Литва продолжит оказывать неизменную поддержку суверенитету, территориальной целостности и реформам в Украине", – написал Линкявичус в Twitter.

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Как сообщалось, по результатам экзит-полов 5% барьер преодолевают пять партий:

Слуга народа – 43,9%;

Оппозиционная платформа – За жизнь – 11,5%;

Европейская солидарность – 8,9%;

Батькивщина – 7,6%;

Голос – 6,3%.

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".

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