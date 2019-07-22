Литва поддержит Украину: Линкявичус оценил итоги выборов
Избирательную кампанию в Украине глава МИД Литвы считает конкурентной
21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов Верховной Рады. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки.
Сегодня, 22 июля, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус отметил позитивную общую оценку Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ прошедших выборов в Украине и заверил, что его страна продолжит оказывать суверенитету, территориальной целостности и реформам в Украине.
"Выборы в Украине: конкурентная кампания, соблюдение основных прав и свобод, согласно общей оценке БДИПЧ ОБСЕ. Литва продолжит оказывать неизменную поддержку суверенитету, территориальной целостности и реформам в Украине", – написал Линкявичус в Twitter.
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Как сообщалось, по результатам экзит-полов 5% барьер преодолевают пять партий:
- Слуга народа – 43,9%;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 11,5%;
- Европейская солидарность – 8,9%;
- Батькивщина – 7,6%;
- Голос – 6,3%.
Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.
При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".
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