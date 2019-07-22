Сделать стартовой
25,82
28,98
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

Литва поддержит Украину: Линкявичус оценил итоги выборов

22 июля, 20:43

Избирательную кампанию в Украине глава МИД Литвы считает конкурентной

Фото: AFP

21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов Верховной Рады. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки.

Сегодня, 22 июля, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус отметил позитивную общую оценку Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ прошедших выборов в Украине и заверил, что его страна продолжит оказывать суверенитету, территориальной целостности и реформам в Украине.

"Выборы в Украине: конкурентная кампания, соблюдение основных прав и свобод, согласно общей оценке БДИПЧ ОБСЕ. Литва продолжит оказывать неизменную поддержку суверенитету, территориальной целостности и реформам в Украине", – написал Линкявичус в Twitter.

Читайте также

Как сообщалось, по результатам экзит-полов 5% барьер преодолевают пять партий:

  • Слуга народа – 43,9%;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 11,5%;
  • Европейская солидарность – 8,9%;
  • Батькивщина – 7,6%;
  • Голос – 6,3%.

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, Литва, Украина, парламентские выборы, Линкявичус, выборы в парламент , выборы 2019, БДИПЧ

Вы сейчас просматриваете новость " Литва поддержит Украину: Линкявичус оценил итоги выборов". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Курт Волкер едет в Украину: названа дата

Сегодня, 20:30

Волкер посетит Украину, где проведет ряд встреч на государственном уровне

На 28-м округе в Днепропетровской области победителем назвали кандидата от "Слуги народа"

Сегодня, 20:18

Лидером голосования назван кандидат от президентской партии

На 27 округе в Днепропетровской области с большим перевесом идет представитель "Слуги народа"

Сегодня, 19:49

Лидером голосования стал кандидат от президентской партии

На 69-м округе в Закарпатье Виктор Балога победил представителя "Слуги народа"

Сегодня, 19:27

Опытный политик немного обогнал кандидата "Слуги народа"

Пирамида Хеопса оказалась совсем не тем, чем кажется

Как подросли! Елена Кравец показала редкое фото двойняшек

Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины

Какао - кладезь витаминов: главные плюсы продукта

Рост тарифов на 20%. Что произошло после введения рынка э/энергии

Китайские ученые нашли новый способ устранения разливов нефти

Почему общественность обрушилась с критикой на Меган Маркл?

Обниматель панд и еще 11 профессий, которым не нужно учиться

Как раскрыть клиентский потенциал с помощью WhatsApp

Пирамида Хеопса оказалась совсем не тем, чем кажется

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Выгодные кредиты онлайн. Лучшие условия

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

Вчера, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

Вчера, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

20 июля, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

20 июля, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

Цены на отели и комнаты в Эйлате рухнули на 40%

Причина появления черных точек

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь