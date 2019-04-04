Ляшко поблагодарил избирателей за поддержку на выборах

Политик напомнил, что впереди много работы

Фото: Facebook Олега Ляшко.

Ляшко поблагодарил избирателей за поддержку на выборах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ffa/a4b/5c5ffaa4b3253.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ffa/a4b/5c5ffaa4b3253.jpg 2019-04-04T14:13:53+03:00 Новости Политик напомнил, что впереди много работы

Олег Ляшко поблагодарил каждого, кто проголосовал за него 31 марта, и пообещал и дальше отстаивать права украинцев на достойную жизнь.

"Благодарю каждого из более миллиона украинцев, которые отдали за меня свой голос. Я никого из вас не подведу! И в дальнейшем для меня главное – защита интересов украинцев, восстановление экономики, благосостояние людей и сильное независимое украинское государство", – написал он на своей странице в Facebook.

Лидер РПЛ подчеркнул, что будет продолжать начатый им курс на возрождение экономики.

"Впереди у нас с вами много работы. Я буду бороться за то, чтобы украинская земля принадлежала украинским фермерам и крестьянам, чтобы в украинцев была работа и зарплата. Я всегда буду среди людей, защищать простой народ и заставлю власть работать на вас. Мыльные пузыри быстро лопнут. А я обещаю ежедневно работать на Украину и украинцев", – подытожил политик.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что украинская земля должна принадлежать исключительно украинцам .

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