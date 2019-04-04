Ляшко поблагодарил избирателей за поддержку на выборах
Политик напомнил, что впереди много работы
Олег Ляшко поблагодарил каждого, кто проголосовал за него 31 марта, и пообещал и дальше отстаивать права украинцев на достойную жизнь.
"Благодарю каждого из более миллиона украинцев, которые отдали за меня свой голос. Я никого из вас не подведу! И в дальнейшем для меня главное – защита интересов украинцев, восстановление экономики, благосостояние людей и сильное независимое украинское государство", – написал он на своей странице в Facebook.
Лидер РПЛ подчеркнул, что будет продолжать начатый им курс на возрождение экономики.
"Впереди у нас с вами много работы. Я буду бороться за то, чтобы украинская земля принадлежала украинским фермерам и крестьянам, чтобы в украинцев была работа и зарплата. Я всегда буду среди людей, защищать простой народ и заставлю власть работать на вас. Мыльные пузыри быстро лопнут. А я обещаю ежедневно работать на Украину и украинцев", – подытожил политик.
Напомним, ранее Ляшко заявил, что украинская земля должна принадлежать исключительно украинцам .
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