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Ляшко поблагодарил избирателей за поддержку на выборах

Сегодня, 14:13

Политик напомнил, что впереди много работы

Фото: Facebook Олега Ляшко
Фото: Facebook Олега Ляшко.
Ляшко поблагодарил избирателей за поддержку на выборах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ffa/a4b/5c5ffaa4b3253.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ffa/a4b/5c5ffaa4b3253.jpg Новости Политик напомнил, что впереди много работы

Олег Ляшко поблагодарил каждого, кто проголосовал за него 31 марта, и пообещал и дальше отстаивать права украинцев на достойную жизнь.

"Благодарю каждого из более миллиона украинцев, которые отдали за меня свой голос. Я никого из вас не подведу! И в дальнейшем для меня главное – защита интересов украинцев, восстановление экономики, благосостояние людей и сильное независимое украинское государство", – написал он на своей странице в Facebook.

Лидер РПЛ подчеркнул, что будет продолжать начатый им курс на возрождение экономики.

"Впереди у нас с вами много работы. Я буду бороться за то, чтобы украинская земля принадлежала украинским фермерам и крестьянам, чтобы в украинцев была работа и зарплата. Я всегда буду среди людей, защищать простой народ и заставлю власть работать на вас. Мыльные пузыри быстро лопнут. А я обещаю ежедневно работать на Украину и украинцев", – подытожил политик.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что украинская земля должна принадлежать исключительно украинцам .


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Тег ляшко, выборы 2019, выборы президента-2019

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