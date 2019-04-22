Ляшко прокомментировал результаты выборов президента Украины
Лидер Радикальной партии считает, что многие политики осознают болезненный для них урок
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который не поддержал ни одного из кандидатов во втором туре , дал оценку результатам выборов президента Украины.
"Граждане сделали свой выбор. Что ж, это право людей", – написал он на своей странице в Facebook. По его мнению, многие политики осознают этот болезненный для них урок и его последствия.
"А нам с тобой – свое делать, стиснуть зубы и идти дальше" ©. Я продолжаю борьбу за достойную жизнь украинцев, за сильную экономику, за мощь нашего государства на международной арене. За возрождение национального производства и создание новых рабочих мест. За то, чтобы украинцев становилось больше – за доступное жилье и нормальную помощь при рождении ребенка. За качественное и доступное каждому гражданину образование и медицину. За новые больницы, школы, детские сады и дороги. За наш святой украинский язык и защиту наших культурных ценностей. За украинскую землю для украинского фермера, а не для латифундистов и иностранцев. За снижение тарифов и увеличение добычи собственного газа. За то, чтобы природные богатства служили людям!", – резюмировал нардеп.
Напомним, ранее сообщалось: Ляшко уверен, что Украина может выйти из газовой зависимости за 3-5 лет . Политик предложил до нуля снизить налоги для компаний, добывающих отечественные углеводороды.
Ранее сообщалось, что Ляшко выдвинул требование Раде по газу.
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