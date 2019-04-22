Ляшко прокомментировал результаты выборов президента Украины

Лидер Радикальной партии считает, что многие политики осознают болезненный для них урок

Фото: Facebook Олега Ляшко.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который не поддержал ни одного из кандидатов во втором туре , дал оценку результатам выборов президента Украины.

"Граждане сделали свой выбор. Что ж, это право людей", – написал он на своей странице в Facebook. По его мнению, многие политики осознают этот болезненный для них урок и его последствия.

"А нам с тобой – свое делать, стиснуть зубы и идти дальше" ©. Я продолжаю борьбу за достойную жизнь украинцев, за сильную экономику, за мощь нашего государства на международной арене. За возрождение национального производства и создание новых рабочих мест. За то, чтобы украинцев становилось больше – за доступное жилье и нормальную помощь при рождении ребенка. За качественное и доступное каждому гражданину образование и медицину. За новые больницы, школы, детские сады и дороги. За наш святой украинский язык и защиту наших культурных ценностей. За украинскую землю для украинского фермера, а не для латифундистов и иностранцев. За снижение тарифов и увеличение добычи собственного газа. За то, чтобы природные богатства служили людям!", – резюмировал нардеп.

Напомним, ранее сообщалось: Ляшко уверен, что Украина может выйти из газовой зависимости за 3-5 лет . Политик предложил до нуля снизить налоги для компаний, добывающих отечественные углеводороды.

Ранее сообщалось, что Ляшко выдвинул требование Раде по газу.

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