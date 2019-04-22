Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,85
30,21
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

Ляшко прокомментировал результаты выборов президента Украины

Сегодня, 10:33

Лидер Радикальной партии считает, что многие политики осознают болезненный для них урок

Фото: Facebook Олега Ляшко
Фото: Facebook Олега Ляшко.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который не поддержал ни одного из кандидатов во втором туре , дал оценку результатам выборов президента Украины.

"Граждане сделали свой выбор. Что ж, это право людей", – написал он на своей странице в Facebook. По его мнению, многие политики осознают этот болезненный для них урок и его последствия.

"А нам с тобой – свое делать, стиснуть зубы и идти дальше" ©. Я продолжаю борьбу за достойную жизнь украинцев, за сильную экономику, за мощь нашего государства на международной арене. За возрождение национального производства и создание новых рабочих мест. За то, чтобы украинцев становилось больше – за доступное жилье и нормальную помощь при рождении ребенка. За качественное и доступное каждому гражданину образование и медицину. За новые больницы, школы, детские сады и дороги. За наш святой украинский язык и защиту наших культурных ценностей. За украинскую землю для украинского фермера, а не для латифундистов и иностранцев. За снижение тарифов и увеличение добычи собственного газа. За то, чтобы природные богатства служили людям!", – резюмировал нардеп.

Напомним, ранее сообщалось: Ляшко уверен, что Украина может выйти из газовой зависимости за 3-5 лет . Политик предложил до нуля снизить налоги для компаний, добывающих отечественные углеводороды.

Ранее сообщалось, что Ляшко выдвинул требование Раде по газу.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Ляшко, выборы 2019, выборы президента Украины

Вы сейчас просматриваете новость " Ляшко прокомментировал результаты выборов президента Украины". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп поздравил Зеленского с победой и сделал важное заявление

Сегодня, 07:18

Президент США назвал эти выборы важным этапом в истории Украины и пообещал "непоколебимую" поддержку США

Волкер поблагодарил Порошенко за руководство Украиной в чрезвычайно трудное время

Сегодня, 05:18

Волкер высоко оценил Порошенко за принятие воли украинского народа

Волкер: Трамп пообещал Зеленскому, что США продолжат поддерживать усилия по восстановлению территориальной целостности Украины

Сегодня, 04:47

Президент США Дональд Трамп позвонил кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому и поздравил с победой

Трюдо с нетерпением ждет совместной работы с Зеленским

Сегодня, 03:59

Трюдо также поблагодарил граждан Канады, которые выступали наблюдателями на выборах президента Украины

Зеленский о своих первых шагах на посту президента Украины

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"

Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти

Советы бегуньям с большой грудью

На Евровидении-2019 выступит Верка Сердючка

Через сколько часов после выпивки человек трезвеет по-настоящему

Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания

Супрун назвала "убийцу" №1 в мире

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

Матиос заявил, что не убегал из Украины

Теперь ловить рыбу можно сколько угодно

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

Вчера, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

20 апреля, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

20 апреля, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

20 апреля, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

Итальянская телеведущая, перед которой не устоял Балотелли

«Там ничего нет»: Божена Рынска перенесла клиническую смерть

7 причесок, которые сделают вас моложе