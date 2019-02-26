Любитель "русского мира" из Днепра "сливал" данные российской разведке
Провокатор, работая в телекоммуникационной организации, выдал данные о сети стратегически важных операторов связи
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Днепре гражданина, который создал в российской соцсети "ВКонтакте" сообщество, в котором распространял фейки и другие деструктивные материалы, призывая к изменению государственных границ Украины.
Как утверждают в СБУ, группой также управляли граждане РФ, а количество ее участников было "накручено" для видимости масштабного сопротивления правительственной линии.
Украинец-провокатор оказался работником организации в области телекоммуникаций. Этим решил воспользоваться россиянин, который посредством электронной переписки собирал данные о сети стратегически важных операторов связи, местонахождении телекоммуникационных узлов и периодах времени, необходимых для восстановления их после повреждений.
"По замыслу спецслужб РФ, массовые повреждения кабельных линий и оборудования определенных операторов связи приведут к нарушению устойчивого функционирования подразделений ведения Государственного реестра избирателей, а также заблокируют работу отдельных звеньев Единой информационно-аналитической системы "Выборы", которая в настоящее время разворачивается", – отметили в СБУ.
На данный момент в отношении нарушителя возбуждено уголовное производство за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст.110 УК), идет досудебное расследование.
Напомним, что на прошлой неделе в Донецкой области сотрудники СБУ задержали одну из организаторов фейковых "выборов" так называемых "главы ДНР и депутатов народного совета", которые оккупанты провели в ноябре 2018 года.
Мы также писали, что СБУ задержали на Донбассе одну из участниц подготовки и проведения так называемого "референдума" 2014 года, которая находилась в розыске
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