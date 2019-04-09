Максим Бурбак: "Народный фронт" не позволит свернуть курс страны в НАТО и ЕС

Партия никогда не примет узурпации власти одним лицом, заявил лидер фракции

Максим Бурбак / Фото: nfront.org.ua.

Максим Бурбак: "Народный фронт" не позволит свернуть курс страны в НАТО и ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c94/d06/5cac94d06d72c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c94/d06/5cac94d06d72c.jpg 2019-04-09T15:51:07+03:00 Новости Партия никогда не примет узурпации власти одним лицом, заявил лидер фракции

Партия "Народный фронт" имеет четкую позицию по развитию государства и не изменит ее независимо от результатов президентских выборов.

Об этом с трибуны парламента заявил лидер фракции Максим Бурбак.

"Независимо от результатов выборов президента Украины позиция "Народного фронта" неизменна. Мы никогда не примем разворот с курса на вступление в ЕС и НАТО, с курса на государственный статус украинского языка", – заявил он.

"Народный фронт" не примет капитулянтские соглашения с Путиным, в том числе в виде "федерализаций", отказа Украины от Крыма или амнистий для террористов. Окончательное решение о каких-либо мирных соглашениях с Россией будет принимать Верховная Рада. И только. Это требование Конституции. Ни один президент не будет диктовать парламенту Украины. "Народный фронт" никогда не примет узурпации власти одним лицом", – подчеркнул руководитель фракции.

"Это наши постоянные красные линии на протяжении многих лет, которые мы никому не позволим перейти", – подчеркнул Бурбак.

Он отметил, что война на востоке Украины продолжается, и дестабилизация внутри страны выгодна врагу.

"Не забывайте, что реальная война против Украины продолжается. Концентрация российских войск на нашей границе остается высокой. Враг ждет нашей дестабилизации. "Народный фронт" не допустит этого и будет бороться за Украину до полной победы", – сказал Бурбак.

"Именно поэтому мы требуем от кандидатов и политических сил ответственности и государственных позиций. Требуем от обоих кандидатов серьезности и содержательной дискуссии. Не путайте выборы президента государства с развлечениями и соревнованием на ринге", – отметил Максим Бурбак.

"Мы также обращаемся и к коллегам-депутатам – ваше рабочее место здесь, а парламентская предвыборная кампания еще не началась. Поэтому возвращайтесь и присоединяйтесь к работе. Не отвлекайтесь на популизм", – подчеркнул руководитель фракции "Народный фронт".

Напомним, ранее Бурбак заявил, что "Народный фронт" всегда отстаивает важность сотрудничества Украины с западными партнерами.

Кроме того Бурбак обратился к кандидатам в президенты и отметил, что те должны быть сдержаннее и не устраивать между собой "войну на уничтожение".

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