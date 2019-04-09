Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,64
29,96
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

Максим Бурбак: "Народный фронт" не позволит свернуть курс страны в НАТО и ЕС

Сегодня, 15:51

Партия никогда не примет узурпации власти одним лицом, заявил лидер фракции

Максим Бурбак / Фото: nfront.org.ua
Максим Бурбак / Фото: nfront.org.ua.
Максим Бурбак: "Народный фронт" не позволит свернуть курс страны в НАТО и ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c94/d06/5cac94d06d72c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c94/d06/5cac94d06d72c.jpg Новости Партия никогда не примет узурпации власти одним лицом, заявил лидер фракции

Партия "Народный фронт" имеет четкую позицию по развитию государства и не изменит ее независимо от результатов президентских выборов.

Об этом с трибуны парламента заявил лидер фракции Максим Бурбак.

"Независимо от результатов выборов президента Украины позиция "Народного фронта" неизменна. Мы никогда не примем разворот с курса на вступление в ЕС и НАТО, с курса на государственный статус украинского языка", – заявил он.

"Народный фронт" не примет капитулянтские соглашения с Путиным, в том числе в виде "федерализаций", отказа Украины от Крыма или амнистий для террористов. Окончательное решение о каких-либо мирных соглашениях с Россией будет принимать Верховная Рада. И только. Это требование Конституции. Ни один президент не будет диктовать парламенту Украины. "Народный фронт" никогда не примет узурпации власти одним лицом", – подчеркнул руководитель фракции.

"Это наши постоянные красные линии на протяжении многих лет, которые мы никому не позволим перейти", – подчеркнул Бурбак.

Он отметил, что война на востоке Украины продолжается, и дестабилизация внутри страны выгодна врагу.

"Не забывайте, что реальная война против Украины продолжается. Концентрация российских войск на нашей границе остается высокой. Враг ждет нашей дестабилизации. "Народный фронт" не допустит этого и будет бороться за Украину до полной победы", – сказал Бурбак.

"Именно поэтому мы требуем от кандидатов и политических сил ответственности и государственных позиций. Требуем от обоих кандидатов серьезности и содержательной дискуссии. Не путайте выборы президента государства с развлечениями и соревнованием на ринге", – отметил Максим Бурбак.

"Мы также обращаемся и к коллегам-депутатам – ваше рабочее место здесь, а парламентская предвыборная кампания еще не началась. Поэтому возвращайтесь и присоединяйтесь к работе. Не отвлекайтесь на популизм", – подчеркнул руководитель фракции "Народный фронт".

Напомним, ранее Бурбак заявил, что "Народный фронт" всегда отстаивает важность сотрудничества Украины с западными партнерами.

Кроме того Бурбак обратился к кандидатам в президенты и отметил, что те должны быть сдержаннее и не устраивать между собой "войну на уничтожение".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Бурбак, народный фронт, Выборы президента Украины 2019

Вы сейчас просматриваете новость " Максим Бурбак: "Народный фронт" не позволит свернуть курс страны в НАТО и ЕС". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко о дебатах: Не может Украина "покупать кота в мешке"

Сегодня, 05:15

По мнению главы государства Петра Порошенка, дебаты — это ключевой элемент демократии

В штабе Зеленского заявили, что он больше не будет сдавать анализы

Сегодня, 04:08

В команде шоумена посоветовали тем, кто сомневается в подлинности анализов, обращаться в правоохранительные органы

Порошенко призвал Зеленского пройти исследования в WADA

Сегодня, 02:38

Порошенко советует Зеленскому не прятаться, не бояться и не морочить голову

Первая кровь на выборах президента Украины: перипетии с анализами и антикоррупционные программы

Сегодня, 07:00

Перед вторым туром кандидаты сосредоточились на работе над ошибками

Боевики пытались убить Путина: реакция Кремля на покушение

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться

Мужчина сгорел заживо: не сказал жене пароль от мобильного

Украинцам разрешили не платить за коммуналку

Зинченко остался один шаг до английского достижения Лужного

Велосипедистка дня: блондинка из Швейцарии Патриция Маротта

Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов

Банк Ахметова с треском проиграл суд по выкупу своих акций

Зарплата железнодорожников: в "Укрзализныце" назвали сумму
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

7 апреля, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

7 апреля, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

7 апреля, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

6 признаков того, что у вас опасный дефицит белка в организме

Растащат по кускам: журналист назвала претендентов на земли РФ