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"Маленький бюллетень большого будущего", – Владимир Гройсман уже отдал свой голос на выборах

Сегодня, 14:24

После голосования политик дал комментарий СМИ

Фото: Facebook

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже проголосовал во втором туре выборов президента. Политик отдал свой голос избирательном участке в Виннице. Премьер-министр уверен, что выборы пройдут по всем демократическим стандартам.

После голосования политик сказал:"Хочу еще раз подчеркнуть, что для нас большое достижение – свободный демократический выбор. Глубоко уверен в том, что и сегодня выборы пройдут по высоким демократическим стандартам, ну а все украинцы выбирают сегодня будущее и я желаю одного: чтобы это будущее было счастливым, успешным и что бы надежда каждого оправдала себя".

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения. Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко проголосовал на выборах во втором туре на избирательном участке в Доме офицеров в Киеве. Он отметил, что его дети проголосовали на два часа раньше его, поэтому он явился без них ни избирательный участок.

Также кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уже проголосовал в помещении колледжа морского и речного флота. А тем временем в полиции рассказали, что за первые пару часов голосования в Украине полиция зарегистрировала 102 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня".

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Тег голосование, Гройсман, выборы президента, выборы 2019

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