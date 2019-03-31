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Массовый обзвон под Киевом: получавших помощь просят "правильно" голосовать – МВД

Сегодня, 19:27

На такие звонки жалуются жители Василькова

Фото: AFP
Массовый обзвон под Киевом: получавших помощь просят "правильно" голосовать – МВД //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0e7/e95/5ca0e7e95ad26.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0e7/e95/5ca0e7e95ad26.jpg Новости На такие звонки жалуются жители Василькова

Жителям Василькова Киевской области, которые получили материальную помощь от местной власти, звонят и просят их "правильно" проголосовать на выборах президента.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Владимир Филенко, сообщает 31 марта пресс-служба МВД.

Он напомнил, что одной из форм фальсификации во время избирательной кампании было предоставление материальной помощи органами местной власти.

По его словам, количество людей, получивших такую помощь (по 1000 грн), увеличилось в десятки раз.

"Особенно это было массово в Днепре и в Василькове Киевской области. Эта материальная помощь предоставлялась, как правило, с нарушением общепринятых правил предоставления такой помощи, что нам давало основание квалифицировать это как скрытый подкуп избирателей. И это, конечно, совпало с разгаром избирательной кампании", – объяснил Филенко.

Советник главы МВД подчеркнул, что сегодня происходит массовый обзвон людей, получивших средства.

"Им напоминают, что их не забыли, и они должны не забыть сходить на участки и "правильно" проголосовать", – отметил он.

Ранее на одном из избирательных участков в Подольском районе Киева неизвестный угрожал председателю избирательной комиссии "дать в печень".

Также сообщалось, что на другом участке в столице вспыхнул скандал из-за ручек с "исчезающими чернилами":

Напомним, что о том, как проходит голосование по всей стране, а также фото- и видеоматералы с выборов можно найти в хронике сайта "Сегодня".

Смотрите спецвыпуск "Сегодня" на телеканале "Украина" в 23:00. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

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Тег выборы, МВД, васильков, Выборы президента Украины 2019

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Сегодня

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