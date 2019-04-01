Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,21
30,57
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

Министр юстиции рассказал о нарушениях в первом туре выборов

Сегодня, 09:25

Отсутствие системных нарушений также подтвердила координатор ОО "Гражданская сеть "ОПОРА"

Фото: AFP
Министр юстиции рассказал о нарушениях в первом туре выборов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0fa/827/5ca0fa827b11e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0fa/827/5ca0fa827b11e.jpg Новости Отсутствие системных нарушений также подтвердила координатор ОО "Гражданская сеть "ОПОРА"

Системные нарушения в ходе первого тура выборов президента Украины отсутствовали. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко в эфире телеканала "Украина" в воскресенье, 31 марта.

"Системных нарушений, которых побаивались и украинские граждане, и наши международные партнеры, не было зафиксировано в ходе голосования", – сказал Петренко. 

Отсутствие системных нарушений также подтвердила координатор ОО "Гражданская сеть "ОПОРА" Ольга Айвазовская: "Это правда, системных нарушений не было зафиксировано независимыми наблюдателями".

Кроме того, и ЦИК, и общественники, и политологи сошлись во мнении, что выборы прошли без системных нарушений.

Однако, некоторые нарушения таки были зафиксированы. Например, самым распространенным нарушением во время выборов президента Украины было разглашение тайны голосования.

Кроме того, на Донбассе в течение дня выборов полиция открыла семь уголовных производств. Сотрудники Национальной полиции зафиксировали в Мирнограде, Доброполье, Торецке, Краматорске, Славянске и Великой Новоселке случаи нарушения избирательного процесса. 

В частности, в Краматорске, проверяя сообщение о якобы заминированный автомобиль, в его салоне было обнаружено более 560 поддельных бюллетеней с отметками в пользу одного из кандидатов.

В Славянске за зданием одного из избирательных участков было обнаружено сумку с деньгами и документацией, связанной с выборами, поэтому было открыто уголовное производство по ст. 160 Уголовного кодекса Украины "Подкуп избирателей".

В Доброполье представитель одной из политических сил рассказал сотрудникам Нацполиции, что председатель избирательной комиссии заставляет подписывать пустые бюллетени.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег нарушения, голосование, выборы 2019

Вы сейчас просматриваете новость " Министр юстиции рассказал о нарушениях в первом туре выборов". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На всех континентах: как украинцы проголосовали за границей

Сегодня, 07:51

В Австралии за президента начали голосовать еще в субботу, в Берлине и Праге стояли в длинных очередях, а в Брюсселе первым проголосовал водитель нашего посольства

Антирейтинг кандидатов на выборах президента: Насиров замыкает список

Сегодня, 08:29

За кандидата в президенты Романа Насирова пока отдали свои голоса 1 131 украинец

Смертельная болезнь и самоубийство «товарища Сухова» Кузнецова

Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы

Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой

Марина Боржемская и Вячеслав Узелков: две версии одного развода

Евгений Петросян принял неожиданное решение

Орбакайте выложила в сеть зажигательный танец дочери

Юлия Барановская разрыдалась на съемках Первого канала

Бывший муж Удовиченко рассказал, что погубило их брак

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену

Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Вчера, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Вчера, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

За счет чего богатеют миллионеры Украины: ГФС раскрыла подробности

Вчера, 07:00

Люди декларируют доходы от бизнеса, наследства, продажи и аренды

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

30 марта, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Кто самая холодная мать по знаку зодиака?

Тина Канделаки об отношениях: «Все изменяют всем»

Прожив 10 лет за границей, Дорошина вернулась другим человеком