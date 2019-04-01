Министр юстиции рассказал о нарушениях в первом туре выборов

Отсутствие системных нарушений также подтвердила координатор ОО "Гражданская сеть "ОПОРА"

Фото: AFP

Министр юстиции рассказал о нарушениях в первом туре выборов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0fa/827/5ca0fa827b11e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0fa/827/5ca0fa827b11e.jpg 2019-04-01T09:25:00+03:00 Новости Отсутствие системных нарушений также подтвердила координатор ОО "Гражданская сеть "ОПОРА"

Системные нарушения в ходе первого тура выборов президента Украины отсутствовали. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко в эфире телеканала "Украина" в воскресенье, 31 марта.

"Системных нарушений, которых побаивались и украинские граждане, и наши международные партнеры, не было зафиксировано в ходе голосования", – сказал Петренко.

Отсутствие системных нарушений также подтвердила координатор ОО "Гражданская сеть "ОПОРА" Ольга Айвазовская: "Это правда, системных нарушений не было зафиксировано независимыми наблюдателями".

Кроме того, и ЦИК, и общественники, и политологи сошлись во мнении, что выборы прошли без системных нарушений.

Однако, некоторые нарушения таки были зафиксированы. Например, самым распространенным нарушением во время выборов президента Украины было разглашение тайны голосования.

Кроме того, на Донбассе в течение дня выборов полиция открыла семь уголовных производств. Сотрудники Национальной полиции зафиксировали в Мирнограде, Доброполье, Торецке, Краматорске, Славянске и Великой Новоселке случаи нарушения избирательного процесса.

В частности, в Краматорске, проверяя сообщение о якобы заминированный автомобиль, в его салоне было обнаружено более 560 поддельных бюллетеней с отметками в пользу одного из кандидатов.

В Славянске за зданием одного из избирательных участков было обнаружено сумку с деньгами и документацией, связанной с выборами, поэтому было открыто уголовное производство по ст. 160 Уголовного кодекса Украины "Подкуп избирателей".

В Доброполье представитель одной из политических сил рассказал сотрудникам Нацполиции, что председатель избирательной комиссии заставляет подписывать пустые бюллетени.

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