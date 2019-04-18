Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,69
30,16
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

МВД предупредило украинцев, что завтра начинается частичный режим тишины

Сегодня, 15:33

В пятницу уже запрещена публикация любых материалов с социологическими рейтингами кандидатов

Фото: Сегодня

Завтра, 19 апреля, в Украине начинается частичный режим тишины накануне второго тура президентских выборов. Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко во время брифинга.

"Уже с завтрашнего дня, с пятницы, у нас начинается частичный режим тишины. Он касается различных соцопросов и опросов общественного мнения. В пятницу уже запрещена публикация любых материалов с социологическими рейтингами кандидатов. В субботу у нас день тишины", - отметил Варченко.

По его словам, в субботу 30 марта, накануне первого тура выборов президента, в полицию поступило более 150 обращений о нарушении дня тишины. В день тишины запрещено проводить предвыборную агитацию в любой форме.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел готовится обеспечить безопасность на выборах, в том числе во время дебатов на НСК "Олимпийский". Правоохранители даже пригласили к себе представителей штабов кандидатов в президенты, чтобы согласовать все моменты предстоящего мероприятия.

Кроме того, по словам главы МВД Арсена Авакова, на стадионе 19 апреля ожидается около 60 тысяч украинцев, которые будут наблюдать за дебатами, поэтому на территории спорткомплекса будут дежурить 10 тысяч полицейских.

Как сообщалось, у Зеленского рассказали, сколько мест забронировали зрители на дебаты на НСК "Олимпийский". В то же время возникли перебои в работе билетного сервиса, через который можно было бесплатно обзавестись билетом.


Отметим, недавно Аваков обратился к кандидатам в президенты с призывом не переходить черту в избирательном процессе. Агрессивность общественно-политического противостояния в стране достигла совершенно недопустимого уровня, считает министр.

19 апреля новости "Сегодня" на телеканале "Украина" в прямом эфире будут освещать процесс дебатов между кандидатами на пост президента Украины, делать эксклюзивные включения непосредственно с НСК "Олимпийский" и возле "Общественного".

Спецвыпуск "Сегодня.Дебаты" – все самое важное с 19:00 до 21:00 без перерыва на рекламу. Не пропустите – все, что нужно знать о дебатах – в новостях "Сегодня" 19 апреля !

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, МВД, выборы президента

Вы сейчас просматриваете новость " МВД предупредило украинцев, что завтра начинается частичный режим тишины". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецкой области выборы на одном из округов оказались под угрозой срыва

Сегодня, 14:51

В 59-м избирательном округе до сих пор не сформировали участковые комиссии

После выборов Путин может изменить политику по Донбассу – экс-посол США

Сегодня, 13:55

Ни Зеленский, ни Порошенко в случае победы на выборах не сдадут интересы Украины Путину, считает американский дипломат

Мэр Житомира и губернатор области избежали уголовной ответственности за селфи с бюллетенями

Сегодня, 13:47

Полиция даже не собиралась их штрафовать

Экс-посол США: После выборов Украина точно не вернется к России

Сегодня, 12:07

Путин просчитался с методами воздействия на Украину и привык сразу пускать в ход войска, отметил американский дипломат

Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру

У украинцев отобрали пенсии по выслуге лет

Анатолий Гриценко и его семь свадеб

Вакарчук готовит собственный политический план: цель - революция

Самые красивые дамы UFC выдали классный бой. Силикон не помешал

После просьбы, актера Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле

Топ-3 знака зодиака, которые забирают вашу энергию

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать

Королёва удивила своей фигурой

Донетчанин проучил чиновницу, пытавшуюся заработать на "нём"

Самые актуальные образы для городских модниц

Как своими руками удалить царапины и мелкие дефекты на машине?

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

Вчера, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

НАТО нацеливается на Черное море

16 апреля, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

16 апреля, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов

16 апреля, 07:00

По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения

Коболев раскрыл тайну: настоящая цена добычи газа Украины

Украинский никому не нужен? Скандальное заявление на росТВ

Зеленский признался, какую цену заплатил за политику