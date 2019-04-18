МВД предупредило украинцев, что завтра начинается частичный режим тишины

В пятницу уже запрещена публикация любых материалов с социологическими рейтингами кандидатов

Фото: Сегодня

Завтра, 19 апреля, в Украине начинается частичный режим тишины накануне второго тура президентских выборов. Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко во время брифинга.

"Уже с завтрашнего дня, с пятницы, у нас начинается частичный режим тишины. Он касается различных соцопросов и опросов общественного мнения. В пятницу уже запрещена публикация любых материалов с социологическими рейтингами кандидатов. В субботу у нас день тишины", - отметил Варченко.

По его словам, в субботу 30 марта, накануне первого тура выборов президента, в полицию поступило более 150 обращений о нарушении дня тишины. В день тишины запрещено проводить предвыборную агитацию в любой форме.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел готовится обеспечить безопасность на выборах, в том числе во время дебатов на НСК "Олимпийский". Правоохранители даже пригласили к себе представителей штабов кандидатов в президенты, чтобы согласовать все моменты предстоящего мероприятия.

Кроме того, по словам главы МВД Арсена Авакова, на стадионе 19 апреля ожидается около 60 тысяч украинцев, которые будут наблюдать за дебатами, поэтому на территории спорткомплекса будут дежурить 10 тысяч полицейских.

Как сообщалось, у Зеленского рассказали, сколько мест забронировали зрители на дебаты на НСК "Олимпийский". В то же время возникли перебои в работе билетного сервиса, через который можно было бесплатно обзавестись билетом.

Отметим, недавно Аваков обратился к кандидатам в президенты с призывом не переходить черту в избирательном процессе. Агрессивность общественно-политического противостояния в стране достигла совершенно недопустимого уровня, считает министр.

19 апреля новости "Сегодня" на телеканале "Украина" в прямом эфире будут освещать процесс дебатов между кандидатами на пост президента Украины, делать эксклюзивные включения непосредственно с НСК "Олимпийский" и возле "Общественного".

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