Мы делаем все, чтобы выборы прошли без нарушений: интервью с главой ЦИК

Татьяна Слипачук рассказала "Сегодня", с какими нарушениями приходится сталкиваться чаще всего и опасности фальсификации результатов выборов

Фото: facebook.com/slipachuktetiana/.

Мы делаем все, чтобы выборы прошли без нарушений: интервью с главой ЦИК //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/89d/15c/5c989d15c23f5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/89d/15c/5c989d15c23f5.jpg 2019-03-25T11:29:17+02:00 Новости Татьяна Слипачук рассказала «Сегодня», с какими нарушениями приходится сталкиваться чаще всего и опасности фальсификации результатов выборов

Проведение очередных выборов в Украине, президентских 31 марта 2019 года, а затем осенью и парламентских, требует от Центральной избирательной комиссии максимального внимания ко всем деталям. Ведь ни для кого не секрет, что именно законность и прозрачность выборов – это основа для признания их легитимности, в том числе и зарубежными партнерами нашей страны.

Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук в интервью "Сегодня" рассказала, с какими вызовами уже приходится сталкиваться, какие нарушения чаще всего фиксируются во время предвыборной гонки и о рисках фальсификации результатов выборов.

- Татьяна Владимировна, во время этой кампании фиксируют очень много нарушений со стороны разных кандидатов. Имеет ли какие-то рычаги влияния в такой ситуации ЦИК и может каким-то образом наказывать нарушителей?

- Хороший вопрос, потому что он имеет определенный общественный интерес, в том числе и важный. К сожалению, Центральная избирательная комиссия не имеет такого действенного инструментария, который бы мог определяться как карательный. Но важно то, что она имеет возможность предупреждать и акцентировать – по крайней мере.

В большей степени эти нарушения касаются нарушений правил ведения предвыборной агитации. К сожалению, опять же, Центральная избирательная комиссия среди своих рычагов имеет только такую возможность, как предупредить определенного кандидата о том, что есть нарушения. И это предупреждение становится публичным. Оно публикуется, и оно имеет лишь моральное воздействие на этого кандидата. Он не снимается с предвыборной гонки, то есть он остается. Но общественность получает информацию о том, что он предупрежден именно за такие нарушения.

Центральная избирательная комиссия без судебного решения имеет возможность только отреагировать на злоупотребления административным ресурсом и на те случаи, когда в день тишины осуществляется предвыборная агитация, то есть очень ограничены. Я могу сказать, что мы в течение всего времени получили где-то более 130-ти различных сообщений или обращений, или писем, или даже иногда по электронной почте в очень таком неконкретном виде информацию о тех или иных нарушений со стороны того или иного кандидата. В 13-ти случаях по этим обращениям мы направили соответствующие письма в правоохранительные органы, потому что изложения информации по факту было достаточно для того, чтобы сделать вывод о возможном наличии там состава преступления. Интересно, что иногда мы получали информацию от правоохранительных органов, у них уже есть информация о подобном факте. Потому что, например, если это обращение делалось общественной организацией, то они направляли сразу и в ЦИК, и в правоохранительные органы.

В том случае, когда этот факт был не налицо или не было вообще понятно, о чем идет речь, мы разъясняли в том числе тем, кто к нам обращался, что имеется в виду, что нужно делать, каким образом реагировать.

То есть сейчас, пожалуй, самое важное, чтобы сам факт не был незамечен. Например, если определенное лицо – гражданин, избиратель, – он становится свидетелем подобного факта, он действительно обращаться, и прежде всего – в правоохранительные органы. Потому что важнее, чтобы дело было расследовано и прошло через суд

- Скажите, пожалуйста, какие существуют угрозы проведению выборов? В частности, со стороны неподконтрольных территорий и России?

- Мне тяжело ответить на этот вопрос. Потому что я не настолько компетентна. Это, пожалуй, и внешняя разведка, и СБУ, и многие другие органы, которые профессионально занимаются этими вопросами. Я считаю, что худшее, что может происходить, это, безусловно, физическое противостояние. Не дай нам Бог, чтобы были действительно какие-то агрессивные военные операции, и очень уязвимыми мы с точки зрения информационных вбросов. То есть все эти фейковые новости, которые могут касаться как отдельных кандидатов, так и членов ЦИК, самой Центральной избирательной комиссии, определенных фактов, установленных в ходе избирательного процесса, они являются угрозой. Потому что у нас очень чувствительное сейчас общество. И, к сожалению, уровень даже предвыборной кампании, он как-то имеет такой окрас агрессивной кампании, когда и кандидаты между собой воюют, и, к сожалению, и общественные организации иногда позволяют себе делать заявления, которые ни в коей мере не могут быть совместимы с их статусом наблюдателей.

Я имею в виду именно те заявления, которые сделали Национальные дружины о возможности применения ими в том числе силового варианта реагирования на правонарушения, недопустимо. Потому что наблюдение – это спокойный процесс. Он имеет своей целью, скажем, обеспечение осуществления всеми участниками избирательного процесса всех действий исключительно в соответствии с законодательством.

В случае установления фактов закон четко прописывает, какие полномочия имеет официальный наблюдатель для того, чтобы предотвратить факта нарушения, чтобы обратиться в правоохранительные органы, чтобы сделать все то, чтобы не допустить, чтобы такой факт стал причиной признания затем голосования на этом участке конкретном недействительным. Я специально обратилась к общественным организациям, так как среди них есть достаточно осведомленные в вопросах наблюдения – такие как ОПОРА, такие как КИУ – для того, чтобы они взяли на себя определенную инициативу и каким-то образом донесли и до других наблюдателей, в чем заключается сущность наблюдения, и почему недопустимо любое насилие, поскольку выборы – это процесс вдумчивый. Это должно быть осознание факта и осуществление того шага, который по сути для каждого из нас определяет наше будущее.

- На этих выборах значительное количество не только кандидатов, но и наблюдателей и членов комиссий. Могут ли в связи с этим возникнуть некоторые сложности? В частности задержки с подсчетом голосов. И как планируете с этим бороться?

- Во-первых, видимо, очень простой человеческий фактор, который может сыграть определенную роль, да. Опять же, если будет разыгран какой-то такой силовой сценарий, это может сбить работу комиссии. Вмешательство в процесс подсчета голосов вне допустимых законом пределов действительно является угрозой. Поэтому я и подчеркиваю, что официальные наблюдатели должны четко понимать, в чем их права, в чем их обязанности связки, в том числе о том, чтобы не тянуть, с одной стороны, с фиксированием нарушений, вызовом, например, правоохранительных органов, с другой стороны – никоим образом они не имеют права вмешиваться в работу избирательной комиссии, которая должна осуществить этот подсчет. Даже количество кандидатов добавляет определенные осложнения. Потому что надо считать в соответствии с 39-тью кандидатами, которые значатся в бюллетене, да? Даже раскладывать эти бюллетени в соответствии со всеми получившими голоса.

Читайте также В Госспецсвязи сообщили о попытках кибератак на сайт ЦИК

Бесспорно, могут возникнуть задержки, потому что если будет установлен факт правонарушения, требующий совершения определенных процессуальных действий, даже мы это обсуждали с правоохранительными органами – в отношении там доступа к избирательной документации, такое – оно может приостановить работу комиссии. Поэтому когда у нас было совещание с правоохранительными органами, мы выясняли именно алгоритм действий, надо немедленно сообщать и окружной избирательной комиссии, и Центральной избирательной комиссии для того, чтобы мы, несмотря на ситуацию, могли понять, каким образом она влияет непосредственно на избирательный процесс, на процесс подсчета голосов. И принимать решение как с точки зрения осуществления правоохранителями своих компетентных процессуальных действий, так и с точки зрения обеспечения целостности избирательного процесса.

- Политологи прогнозируют, что есть значительный риск фальсификаций и даже срыва выборов на отдельных участках из-за обилия именно технических кандидатов, которые будут иметь своих представителей в комиссиях только для того, чтобы они играли на стороне других претендентов. Будете это как-то предотвращать?

- Мы предотвращаем в принципе фальсификации. Прежде всего, отмечаем это и в течение тренингов, общения с нашими комиссионерами, скажем так, членами комиссий – окружных и участковых – о том, что это недопустимо, когда член избирательной комиссии, лицо, которое в соответствии с законодательством должно обеспечить процесс голосования, прибегает к фальсификациям или делает что-то, что не соответствует законодательству или нарушает его. Безусловно, мы это делаем.

Мы также сотрудничаем с правоохранительными органами для того, чтобы и им дать возможность отличать различные правонарушения и правильно на них реагировать. Потому что, например, у нас Национальная полиция – она тоже новый орган с точки зрения участия в избирательных процессах.

Читайте также Девяти кандидатам в президенты Украины предоставили охрану

Но, безусловно, в этом смысле важно, чтобы политологи в том числе адресовали свои такие вот заявления непосредственно к кандидатам. Потому что настройки человека на осуществление какого-то правонарушения, оно может идти только от штаба, того лица, которое планирует осуществление фальсификаций ради своего добросовестного, по моему мнению, по моей уверенности, результата. Поскольку невозможно идти к победе, нарушая закон.

- После многих лет ЦИК работает в новом составе. Пытается ли кто-то оказывать давление на Центризбирком?

- Я думаю, что в этом смысле можно говорить о том, что сами обстоятельства проведения этого избирательного процесса является определенным давлением или вызовом – это кто как считает. Поскольку и общее количество кандидатов, и количество наблюдателей, и проблем с действующим законодательством – все это в определенной степени добавляет сложностей для осуществления нами организационных действий по обеспечению выборов. Но, по моему глубокому убеждению, тот состав Центральной избирательной комиссии, который существует на сегодня, является лучшим в истории Центральной избирательной комиссии. Именно потому, что у нас очень опытные специалисты – с разным уровнем профессионального и человеческого опыта. Этот профессиональный опыт в том числе очень существенно влияет на качество наших решений. И это подтверждается тем, которые 96-98 процентов дел, которые были представлены в Центральную избирательную комиссию, они закончились нашей победой. И это действительно важно, потому что Центральная избирательная комиссия получает вследствие этого тот статус, который он должен иметь в обществе как орган, который администрирует выборы.

- Это, наверное, и в частности благодаря тому, что большинство членов комиссии по образованию именно юристы?

- Да. Я думаю, что Вы правы. Это действительно имеет очень большое значение. Поскольку мы прежде всего имеем возможность проанализировать те или иные вопросы с точки зрения законодательства и правоприменительной практики. С самого начала своего создания Центральная избирательная комиссия заняла равноудаленную позицию от всех политических сил и пытается ее соблюдать в любом случае. Это важно, потому что только в таком случае мы можем решить любой вопрос сугубо в соответствии с законом и учитывая принцип верховенства права.

- Спасибо за развернутый ответ! Будем надеяться, что эти выборы пройдут с минимальным количеством нарушений.

- Спасибо! Мы делаем для этого все.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Мы делаем все, чтобы выборы прошли без нарушений: интервью с главой ЦИК". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.