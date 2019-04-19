"Мы должны объединиться": Порошенко завершил участие в дебатах

Действующий президент выступил с заключительным словом на дебатах с Владимиром Зеленским

Петр Порошенко. Фото: AFP

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко обещает, что его обновленная команда знает как и сможет решить самые острые вопросы, с которыми столкнулась Украина.

Об этом он заявил во время дебатов со своим оппонентом во втором туре президентских выборов Владимиром Зеленским, которые проходили на НСК "Олимпийском" в Киеве 19 апреля.

"Они не видят, что сделано за пять лет. Они пытаются перетащить это на любые другие направления. Мы должны объединиться, чтобы вернуть Крым, защитить украинский Донбасс, защитить страну от популизма и российских фейков. Мы не допустим возвращения олигархата и возвращения олигархов-беглецов в Украину, потому что мы знаем, что и как делать. Наша обновленная команда это сможет", – сказал он в заключительной части встречи.

Напомним, что по данным полиции дебаты кандидатов в президенты собрали на НСК "Олимпийский" более 22 тысяч человек. Ситуация сохранялась спокойная и находилась под контролем правоохранителей.

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на сайте сегодня: "Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском": главные подробности, заявления и видео".

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