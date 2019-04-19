Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

"Мы должны объединиться": Порошенко завершил участие в дебатах

Сегодня, 20:14

Действующий президент выступил с заключительным словом на дебатах с Владимиром Зеленским

Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото: AFP

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко обещает, что его обновленная команда знает как и сможет решить самые острые вопросы, с которыми столкнулась Украина.

Об этом он заявил во время дебатов со своим оппонентом во втором туре президентских выборов Владимиром Зеленским, которые проходили на НСК "Олимпийском" в Киеве 19 апреля.

"Они не видят, что сделано за пять лет. Они пытаются перетащить это на любые другие направления. Мы должны объединиться, чтобы вернуть Крым, защитить украинский Донбасс, защитить страну от популизма и российских фейков. Мы не допустим возвращения олигархата и возвращения олигархов-беглецов в Украину, потому что мы знаем, что и как делать. Наша обновленная команда это сможет", – сказал он в заключительной части встречи.

Напомним, что по данным полиции дебаты кандидатов в президенты собрали на НСК "Олимпийский" более 22 тысяч человек. Ситуация сохранялась спокойная  и находилась под контролем правоохранителей.

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на сайте сегодня: "Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском": главные подробности, заявления и видео".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Порошенко, дебаты, Зеленский, нск олимпийский, выборы президента, выборы 2019, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

Вы сейчас просматриваете новость " "Мы должны объединиться": Порошенко завершил участие в дебатах". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский – Порошенко: Было много достижений, но это не только ваша победа

Сегодня, 20:03

Владимир Зеленский выступил с заключительным словом

"Какая нафиг реформа": Зеленский закончил дебаты резкой репликой к Порошенко

Сегодня, 20:09

Лидер "ЗеКоманды" "забраковал" пять лет работы президента и пообещал "довести все до ума"

Порошенко и Зеленский обменялись короткими "колкими" вопросами

Сегодня, 19:57

Претенденты на президентское кресло воспользовались возможностью надавить на совесть

"Зеленский – это обертка": Порошенко ответил на очередной вопрос на дебатах

Сегодня, 19:57

Действующий президент призвал своего оппонента на выборах принести извинения одному из каналов

Дебаты кандидатов в президенты: Порошенко ответил на вопросы Зеленского по Иловайску и борьбе с бедностью

Сегодня, 19:47

Порошенко ответил Зеленскому на обвинения по Иловайску и бедности в стране

"Я не ваш оппонент, я – ваш приговор": Зеленский ответил Порошенко

Сегодня, 19:43

Порошенко задал вопрос Зеленскому о его компетентности

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

5 фраз, по которым мужчине ясно, что перед ним одинокая женщина

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать

Стало известно о доходах и имуществе Зеленского

В России ужаснулись тому, сколько украинцы тратят на еду

Ученые просветили рентгеном шифровальную машину «Энигма»

Курс валют на 19 апреля: американский доллар подорожал

Капелло: "Реал" может потратить на усиление состава 500 млн евро

Мафия и шоу-бизнес: звезды, связанные с криминальным миром

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

Неубиваемый телефон, который не горит в огне и в воде не тонет

Продукты по нормам Европейского Союза: к чему идет Украина

Вчера, 07:37

Наша страна должна постепенно приближать пищевое законодательство к европейским нормам

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

17 апреля, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

Пять лет после войны: как ВСУ освобождали захваченный Славянск и чем город живет сегодня

17 апреля, 07:00

ВСУ встречали с радостью, иллюзии о РФ разбились о реальность, а горожане мечтают о порядке

ТОП-кошельки страны: сколько заработали и приобрели Турчинов, Гройсман, Луценко и Смолий

17 апреля, 07:00

Мы изучили отчеты о доходах первых лиц за 2018 год

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

Звезды, для которых неудачная пластика стала роковой

Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница