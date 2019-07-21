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"Мы перешли экватор": в ЦИК рассказали, как проходят выборы в Раду

21 июля, 15:18

В Центризбиркоме утверждают, что системных нарушений нет и выборы проходят в штатном режиме


Внеочередные выборы в Верховную Раду, которые проходят в Украине 21 июля, проходят в штатном режиме.

Такой информацией состоянием на 14:30 располагают в Центральной избирательной комиссии.

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"Выборы в Украине проходят в штатном режиме. Никаких системных нарушений, которые бы повлияли на проведение выборов, не зафиксировали ни правоохранительные органы, ни наблюдатели. Были незначительные нарушения, но они ни на что не влияют. Мы перешли экватор. Будем надеяться, что такая же спокойная ситуация будет и далее", – сообщил на брифинге замглавы ЦИК Олег Конопольский.

Он отметил, что за границей также все спокойно – голосование проходит в штатном режиме, без каких-либо курьезов.

Напомним, что на досрочных выборах в Верховную Раду IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах участвую 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.


Кроме того, как сообщали "Сегодня", за места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Списки всех партий, которые пытаются попасть в Раду.

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Тег Верховная Рада, ЦИК, парламентские выборы, выборы в парламент , выборы 2019

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