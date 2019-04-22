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"Мы смогли сломать стереотипы": в ЦИК сделали заявление по выборам

Сегодня, 16:39

Официальный результат Центризберком сможет объявить уже в пятницу


Центральная избирательная комиссия обработала уже 98% электронных протоколов. По внесенным в них данным, на выборах президента Украины побеждает Владимир Зеленский - за него отдали голоса почти 75% избирателей, тогда как Петру Порошенко – около 25%. В то же время в заграничном избирательном округе, наоборот, лидировал нынешний президент. Он набрал почти 55% голосов, а его оппонент – около 44%.

В ЦИК говорят: эти выборы прошли спокойно и с небольшим количеством нарушений.

"Мы смогли сломать стереотипы: ЦИК – инструмент манипуляций и фальсификаций, много лет существовал и формировался в общественном сознании. Мы смогли получить очень положительные отзывы международных наблюдателей. Мы смогли вернуть, и это самое главное для нас, доверие избирателей к избирательному процессу. Это большое достижение", – сказала Татьяна Слипачук, председатель Центральной избирательной комиссии.

В Центризбирком уже начали привозить и протоколы с мокрыми печатями. Протоколы везут быстрыми темпами. Если ОИК не будут тянуть, официальный результат ЦИК сможет объявить уже в пятницу.

В то же время, несмотря на отсутствие официальных результатов, многие мировые лидеры уже поздравили кандидата на пост главы государства. Политики и президенты в один голос высказывают свою поддержку, призывают не сворачивать с европейского курса и продолжить реформы. В России же рассчитывают на возобновление отношений с Украиной. Читайте подробней, как мир отреагировал на выборы президента в Украине.

Смотрите в сюжете "Сегодня", что говорили сами кандидаты сразу после результатов экзит-пола.


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Тег выборы, ЦИК, выборы президента

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