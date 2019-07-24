На 100-м округе в Кировоградской области лидером стал кандидат от "Слуги народа"

Разрыв между первым и вторым местом превысил 25%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

Так, на одномандатном избирательном округе № 100 в Кировоградской области после подсчета 99,56% электронных протоколов лидером оказался представитель "Слуги народа" Игорь Мурдий с 43,5% (29 657 голосов). На втором месте в этом округе оказался самовыдвиженец Станислав Березкин – за него отдали голоса 16,6% избирателей (11 317 голосов).

Напомним, Мурдий Игорь Юрьевич родился 8 августа 1982 года в городе Новоукраинка Кировоградской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ЧП "Тек Центр", беспартийный, проживает в Кропивницком, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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