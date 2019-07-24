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На 101-м округе в Кировоградской области кандидат от "Слуги народа" опередил нардепа

24 июля, 12:45

Разрыв между первым и вторым местом превысил 20%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

Так, на одномандатном избирательном округе № 101 в Кировоградской области после подсчета 100% электронных протоколов лидером оказался представитель "Слуги народа" Юрий Кузбит с 42,15% (27 509 голосов). На втором месте в этом округе оказался самовыдвиженец-нардеп Максим Поляков – за него отдали голоса 20,44% избирателей (13 345 голосов).

Напомним, Кузбит Юрий Михайлович родился 29 марта 1977 года в Ивано-Франковске, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Адвокатская группа "Прецедент", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа"..

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, мажоритарка, округ, мажоритарный округ, результаты выборов, кировоградская область

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Сегодня

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