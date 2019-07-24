На 102-м округе в Кировоградской области лидером стал самовыдвиженец Олесь Довгий

Разрыв между первым и вторым местом составил около 10 тысяч голосов

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

Так, на одномандатном избирательном округе № 102 в Кировоградской области после подсчета 100% электронных протоколов лидером оказался действующий нардеп, самовыдвиженец Олесь Довгий с 40,92% (28 985 голосов). На втором месте в этом округе оказался кандидат от "Слуги народа" Артем Петрощук – за него отдали голоса 28,05% избирателей (19 867 голосов).

Напомним, Довгий Олесь Станиславович родился 1 ноября 1980 года в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение..

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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