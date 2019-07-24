На 102-м округе в Кировоградской области лидером стал самовыдвиженец Олесь Довгий
Разрыв между первым и вторым местом составил около 10 тысяч голосов
Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.
Так, на одномандатном избирательном округе № 102 в Кировоградской области после подсчета 100% электронных протоколов лидером оказался действующий нардеп, самовыдвиженец Олесь Довгий с 40,92% (28 985 голосов). На втором месте в этом округе оказался кандидат от "Слуги народа" Артем Петрощук – за него отдали голоса 28,05% избирателей (19 867 голосов).
Напомним, Довгий Олесь Станиславович родился 1 ноября 1980 года в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение..
Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.
При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На 102-м округе в Кировоградской области лидером стал самовыдвиженец Олесь Довгий". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЦИК публикует результаты выборов Верховной Рады
На внеочередных выборах украинского парламента ЦИК принимает данные из избирательных округов