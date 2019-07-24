На 103-м округе в Кировоградской области лидирует выдвиженец "Слуги народа"

Разрыв между первым и вторым местом превысил 22%

Фото: REUTERS/Kacper Pempel.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

Так, на одномандатном избирательном округе № 103 в Кировоградской области после подсчета 100% электронных протоколов лидером оказался представитель "Слуги народа" Олег Воронько с 38,01% (25 964 голосов). На втором месте в этом округе оказался выдвиженец "Оппозиционной платформы – За жизнь" Степан Цапюк – за него отдали голоса 14,75% избирателей (10 075 голосов).

Напомним, Воронько Олег Евгеньевич родился 15 мая 1974 года в городе Светловодск Кировоградской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в городе Светловодск Кировоградской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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