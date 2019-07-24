На 118-м округе во Львове победила кандидат от партии "Голос" Васильченко

Разрыв между кандидатом и ее ближайшим оппонентом составил почти 2%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 118 во Львове, при подсчитанных 100% протоколов, победила кандидат от партии "Голос" Галина Васильченко с 31,61% (28543 голоса). На втором месте в этом округе оказался нардеп-самовыдвиженец Богдан Дубневич – за него отдали голоса 29,81% избирателей (26924 голоса). Отметим, что на третьем месте в этом округе оказался футболист от "Слуги народа" Артем Федецкий.

Напомним, Васильченко Галина Ивановна родилась 24 октября 1983 года в селе Корничи Самборского района Львовской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель директора по экономическим вопросам, ЧП "Корбиз", беспартийная, проживает в Пасики-Зубрицкие Пустомытовского района Львовской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Голос".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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