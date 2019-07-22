На 12 округе в Винницкой области "слуга народа" Драбовский побеждает кандидата от "Европейской солидарности"

Разрыв между кандидатами составляет почти 20%

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе №12 в Винницкой области, при подсчитанных 39,65% протоколов, лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Анатолий Драбовский с 31, 61 % (6906 голосов). На втором месте в этом округе оказалась кандидат от парти "Европейская солидарность" предприниматель Елена Александровна Верлан-Кульшенко – за нее отдали голоса 13, 76 % избирателей (3007 голосов).

Напомним, Драбовский Анатолий Григорьевич родился 1 августа 1958 года в городе Винница, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, ректор Винницкого кооперативного института, беспартийный, проживает в Виннице, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Отметим, что также обработаны все 100% со 102 заграничных избирательных участков. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".

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