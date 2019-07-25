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На 123 округе во Львовской области самовыдвиженец уверено победил кандидата от "Голоса"

25 июля, 05:39

Разрыв между победителем и его ближайшим оппонентом был огромным

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 123 во Львовской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил самовыдвиженец Тарас Батенко с 45,05% (35 944голоса). На втором месте в этом округе оказался кандидат от "Голоса" Тараса Чолия - за него отдали голоса 15,11% избирателей (12 060). 

Батенко Тарас Иванович: родился 20 июня 1974 года в городе Львове, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии "Украинское объединение патриотов – УКРОП", проживает в городе Львове, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, округ, львовская область, парламентские выборы, выборы 2019

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Сегодня

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