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На 125 округе во Львовской области лидирует самовыдвиженец

25 июля, 06:36

Разрыв между кандидатами очень небольшой

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 125 во Львовской области, при подсчитанных 95,76% протоколов, лидирует самовыдвиженец Андрей Лопушанский с 23,39% (18 161 голоса). На втором месте в этом округе идет самовыдвиженц Юрий Доскич – за него пока отдали голоса 18,57% избирателей (14 422 голоса). 

Напомним, что Лопушанский Андрей Ярославович родился 4 декабря 1962 года в городе Добромиль Львовской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии Конгресс украинских националистов, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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Тег выборы, округ, самовыдвиженцы, львовская область, выборы в парламент , выборы 2019

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Сегодня

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