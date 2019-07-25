На 131-м округе в Николаевской области "слуга народа" Чорноморов победил самовыдвиженца Гасюка
Разрыв между кандидатом и его оппонентом составил более 32%
Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.
В частности, на одномандатном избирательном округе № 131 в Николаевской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от партии "Слуга народа" Артем Чорноморов с 42,84% (30061 голос). На втором месте в этом округе оказался представитель самовыдвиженец Анатолий Гасюк – за него отдали голоса 10,48% избирателей (7358 голосов).
Напомним, Чорноморов Артем Олегович родился 10 марта 1988 года в городе Южноукраинск Николаевской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, генеральный директор, ООО "СмартАгри", беспартийный, проживает в Николаеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".
Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.
При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".
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