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На 132-м округе в Николаевской области уверенно победил кандидат от "Слуги народа" Дырдин

25 июля, 10:14

Разрыв между кандидатом и его оппонентом составил почти 33%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 132 в Николаевской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от партии "Слуга народа" Максим Дырдин с 42,54% (25524 голоса). На втором месте в этом округе оказался нардеп-самовыдвиженец Аркадий Корнацкий – за него отдали голоса 9,95% избирателей (5971 голосов).

Напомним, Дырдин Максим Евгеньевич родился 11 октября 1982 года в городе Первомайск Николаевской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, главный советник генерального директора, ЧАО "Санта Украина", беспартийный, проживает в городе Ирпень Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, николаевская область, результаты, округ

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