На 133-м округе в Одессе кандидат от "Слуги народа" Дмытрук опередил представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Баранского

Разрыв между кандидатами составил около 6%

Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 133 в Одессе, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от партии "Слуга народа" Артем Дмитрук с 32,66% (26518 голосов). На втором месте в этом округе оказался представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Баранский – за него отдали голоса 26,32% избирателей (21370 голосов).

Напомним, Дмытрук Артем Геннадьевич родился 28 июня 1993 года в городе Казатин Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель, "Фитнес-центр", беспартийный, проживает в Одессе, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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