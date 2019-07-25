На 135-м округе в Одессе уверенно победил кандидат от "Слуги народа" Леонов

Разрыв между кандидатом и его оппонентом составил около 9%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 135 в Одессе, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от партии "Слуга народа" Алексей Леонов 40,21% (27255 голосов). На втором месте в этом округе оказался нардеп-самовыдвиженец Сергей Кивалов – за него отдали голоса 31,63% избирателей (21442 голоса).

Напомним, Леонов Алексей Александрович родился 26 февраля 1983 года в городе Одесса, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование профессионально-техническое, коммерческий директор ООО "Грилион", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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