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На 136-м округе в Одессе "слуга народа" Горенюк опередил нардепа-самовыдвиженца Голубова

25 июля, 11:32

Разрыв между кандидатами составил более 6%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 136 в Одессе, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от партии "Слуга народа" Александр Горенюк с 47,07% (35814 голосов). На втором месте в этом округе оказался нардеп-самовыдвиженец Дмитрий Голубов – за него отдали голоса 40,91% избирателей (31129 голосов).

Напомним, Горенюк Александр Александрович родился 8 августа 1991 года в городе Одесса, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, Одесса, ЦИК, результаты, округ

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