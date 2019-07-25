На 139-м округе в Одесской области "слуга народа" Васильковский победил представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Саутенкова

Разрыв между кандидатами составил около 3%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 139 в Одесской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от партии "Слуга народа" Игорь Васильковский с 34,18% (25738 голосов). На втором месте в этом округе оказался представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виталий Саутенков – за него отдали голоса 30,74% избирателей (23147 голосов).

Напомним, Васильковский Игорь Игоревич родился 31 марта 1985 года в городе Одесса, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, член наблюдательного совета ООО "ПСГ "Камбио-Инвест", беспартийный, проживает в Одессе, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На 139-м округе в Одесской области "слуга народа" Васильковский победил представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Саутенкова". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"