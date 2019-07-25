На 140-м округе в Одесской области кандидат от "Слуги народа" Колебошин опередил нардепа-самовыдвиженца Гуляева

Разрыв между кандидатами составил более 21%

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 140 в Одесской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от партии "Слуга народа" Сергей Колебошин с 43,11% (36244 голоса). На втором месте в этом округе оказался нардеп-самовыдвиженец Василий Гуляев – за него отдали голоса 21,78% избирателей (18317 голосов).

Напомним, Колебошин Сергей Валерьевич родился 22 ноября 1977 года в Одессе, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель председателя, Одесская областная государственная администрация, беспартийный, проживает в пгт Овидиополь Овидиопольского района Одесской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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