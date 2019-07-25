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На 143-м округе в Одесской области глава облсовета Урбанский победил "слугу народа" Куртева

25 июля, 14:03

Разрыв между кандидатами составил более 28%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 143 в Одесской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил нардеп-самовыдвиженец, председатель Одесского облсовета Анатолий Урбанский с 56,95% (33048 голосов). На втором месте в этом округе оказался кандидат от партии "Слуга народа" Виктор Куртев – за него отдали голоса 28,27% избирателей (16404 голоса).

Напомним, Урбанский Анатолий Игоревич родился 21 июня 1975 года в Одессе, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель, Одесский областной совет, беспартийный, проживает в Одессе, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, одесская область, результаты, округ

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