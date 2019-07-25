На 146-м мажоритарном округе в Полтавской области нардеп обошел "слугу народа"

Разрыв между лидером по округу и его ближайшим конкурентом составил менее четырех процентов

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 146 в Полтавской области после подсчета 100% электронных протоколов победил народный депутат-самовыдвиженец Юрий Шаповалов с 27,08% (19 206 голосов). На втором месте в этом округе оказался представитель партии "Слуга народа" Феликс Урин – за него отдали голоса 23,26% избирателей (16 500 голосов).

Напомним, Шаповалов Юрий Анатольевич родился 14 марта 1972 года в городе Кременчуг Полтавской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Кременчуг Полтавской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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