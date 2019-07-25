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На 149-м округе в Полтавской области лидером стал представитель "Слуги народа"

25 июля, 16:20

Разрыв между первым и втором местом превысил 21%

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 149 в Полтавской области после подсчета 100% электронных протоколов лидером стал кандидат от партии "Слуга народа" Константин Касай с 36,48% (25 687) голосов. На втором месте в этом округе оказалась кандидат от "Батькивщины" Лариса Босенко – за нее отдали голоса 15,25% избирателей (10 742). 

Напомним, Касай Константин Иванович родился 27 сентября 1979 года в пгт Козельщина Козельщинского района Полтавской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "Полтавастройсервис плюс", беспартийный, проживает в Марковке Полтавского района Полтавской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК

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Сегодня

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