На 151-м округе в Полтавской области лидером стал представитель "Слуги народа"

Разрыв между первым и вторым местом составил более 30%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 151 в Полтавской области после подсчета 100% электронных протоколов лидером стал кандидат от партии "Слуга народа" Максим Березин с 47,26% (32 782) голосов. На втором месте в этом округе оказался кандидат от партии "Батькивщина" Руслан Богдан – за него отдали голоса 15,37% избирателей (10 663).

Напомним, Березин Максим Юрьевич родился 9 мая 1984 года в городе Винница, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор КП "Муниципальная стража" Кременчугского городского совета, беспартийный, проживает в городе Кременчуг Полтавской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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